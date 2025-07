Jennifer Aniston đóng phim chuyển thể 'I'm Glad My Mom Died'

Minh tinh Jennifer Aniston đóng chính loạt phim "I'm Glad My Mom Died", dựa trên hồi ký best-seller của Jennette McCurdy.

Theo AP, loạt phim 10 tập do Apple TV+ sản xuất, Jennifer Aniston vào vai mẹ của tác giả. Nội dung xoay quanh "mối quan hệ độc hại" giữa Jennette McCurdy và người mẹ Debra, đan xen quá trình chữa lành của cô sau khi mẹ qua đời. Hiện êkíp chưa công bố diễn viên đảm nhận vai Jennette.

Ngoài diễn xuất, Jennifer làm giám đốc sản xuất series. Tác giả Jennette McCurdy viết kịch bản cùng Ari Katcher.

Diễn viên Jennifer Aniston. Ảnh: GC Images

I'm Glad My Mom Died kể lại kỷ niệm của Jennette khi còn là diễn viên nhí đến lúc từ bỏ sự nghiệp vào năm 2017. Phần đầu sách nói về ngày thơ ấu của Jennette trong ngôi nhà chứa đầy đồ tích trữ với cha mẹ, ông bà ngoại và ba người anh. Khi cô lên hai tuổi, bà Debra được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn bốn. Theo sách, Debra là người độc đoán, ái kỷ, thao túng và nghiện tích trữ. Bà từng ước mơ làm diễn viên, nhưng vì không thực hiện được nên quyết tâm biến con của mình thành ngôi sao.

Debra đưa Jennette đi thử vai khi cô sáu tuổi và kiểm soát mọi khía cạnh, kể cả những việc nhỏ nhặt. Bà dẫn con đi ăn kem nhưng không cho Jennette chọn tự chọn vị. Debra còn đăng ký cho cô tham gia các lớp học diễn xuất và khiêu vũ dày đặc, dạy Jennette theo chế độ hạn chế calo để giữ dáng, tắm cho cô cùng con trai Scotie - khi ấy 16 tuổi, khám vú và âm đạo định kỳ cho Jennette với lý do kiểm tra các khối u ung thư cho đến ngày cô 17 tuổi.

Trong thời gian mẹ nhập viện vì bệnh tình trở nặng, Jennette mắc chứng rối loạn ăn uống, nghiện rượu, sống buông thả, làm việc hời hợt. Nhiều năm sau khi mẹ qua đời, cô mới chấp nhận sự thật: Bấy lâu nay cô bị bà Debra lạm dụng và ngược đãi. Mẹ cô qua đời vì biến chứng ung thư năm 2013.

Tác giả còn phơi bày mặt tối của ngành công nghiệp giải trí đối với các ngôi sao nhí, bị đối xử như những công cụ kiếm tiền, dùng tiền để giải quyết vấn đề, các vấn đề lạm dụng, ngược đãi và những hậu quả. Họ không có được những phút giây bình yên, tận hưởng tuổi thơ như bao người khác. Đối với diễn viên truyền hình, công chúng sẽ đóng khung họ với nhân vật.

Bìa "Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa", 488 trang, phát hành trong nước đầu tháng 6/2024. Ảnh: First News

Publishers Weekly nhận xét cuốn sách "sâu sắc, đau lòng và trần trụi". Trang Kirkus Reviews đánh giá tác phẩm là "câu chuyện đau lòng về một đứa trẻ bị tổn thương cảm xúc".

Tháng 8/2022, chưa đầy 24 tiếng sau khi ra mắt, tác phẩm nhanh chóng "cháy hàng" tại nhiều nhà sách, đạt 200.000 bản ở các định dạng trong tuần đầu tiên phát hành và trở thành sách bán chạy của New York Times hơn một năm. Ngoài ra, tác phẩm giành giải thưởng Goodreads Choice năm 2022 cho Hồi ký và tự truyện hay nhất. Ở Việt Nam, sách được đặt tên là Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa, phát hành tháng 6/2024.

Jennette McCurdy, 32 tuổi, là cựu diễn viên, ca sĩ người Mỹ. Năm 2017, cô từ bỏ diễn xuất và theo đuổi công việc làm phim. Năm 2020, vở kịch một người diễn I'm Glad My Mom Died của cô tại Nhà hát Lyric Hyperion và Nhà hát Hudson ở Los Angeles, Mỹ, bán hết vé. McCurdy chủ trì podcast Empty Inside và Hard Feelings, chia sẻ nhiều chủ đề, như mặt tiêu cực của cuộc sống, bị người thân lạm dụng, thói quen xấu.

Trích đoạn có Jennette McCurdy trong phim "iCarly" Các trích đoạn của Jennette McCurdy (vai Sam Puckett) trong phim "iCarly". Video: Nickelodeon

Jennifer Aniston, 56 tuổi, trở thành sao hạng A Hollywood sau thành công của series Friends và chuyển sang đóng phim điện ảnh. Cô thành công với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011). Năm 2019, cô trở lại đóng phim truyền hình sau 15 năm với series The Morning Show, đoạt một giải SAG hạng mục nữ chính phim truyền hình. Mùa thứ tư sẽ ra mắt ngày 17/9.

Năm 2005, Jennifer và Brad Pitt ly dị sau bảy năm cưới, khi tài tử vướng tin đồn ngoại tình Angelina Jolie. Cô kết hôn lần hai với diễn viên Justin Theroux năm 2015. Ba năm sau, cả hai ly hôn do những khác biệt về lối sống.

Quế Chi (theo AP, Variety)