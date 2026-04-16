Jennie vào 'Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới 2026'

Ca sĩ Jennie nhóm Blackpink là nghệ sĩ Kpop duy nhất lọt vào danh sách những người có sức ảnh hưởng nhất thế giới 2026.

Trong danh sách do tạp chí Time công bố ngày 15/4, Jennie, 30 tuổi, là một trong 16 người được vinh danh ở nhóm Nghệ sĩ (Artists), cũng là người Hàn duy nhất. Ca sĩ Mỹ Gracie Abrams viết mục bình luận cho Jennie, gọi cô là "ngôi sao".

Nhan sắc ở tuổi 30 của Jennie. Ảnh: Instagram Jennie

Khi nói về thành tựu và sức hút của Jennie, Gracie Abrams cho biết cô có thể bàn luận không ngừng về những đóng góp của ca sĩ cho văn hóa pop. Nhưng khi viết lời bình cho Time, điều đầu tiên Abrams nghĩ về Jennie là "thứ phép thuật nhiệm màu trong giá trị cốt lõi của cô", cho rằng đây là sức mạnh giúp công chúng bị cuốn vào chất "nghệ sĩ Jennie" dù dõi theo Jennie trên màn ảnh hay giữa 10.000 người trong sân vận động. "Đó cũng là năng lực cô ấy mang bên mình khi bạn bắt gặp cô trong một góc của bữa tiệc hay tình cờ chạm mặt nhau ở hành lang hậu trường", Abrams viết.

Giọng ca Mỹ cũng cho rằng yếu tố khiến Jennie trở thành "ngôi sao thực thụ" là không gì có thể phủ nhận sự hiện diện của ca sĩ, dù trong lúc cô im lặng. Jennie nổi bật giữa những ồn ào nhưng theo cách thân thiện, ấm áp. "Cô ấy là người sẽ nắm hai tay bạn, siết chặt chúng. Sự dịu dàng của cô ấy chỉ làm nổi bật sức mạnh trong cô. Tôi đơn giản yêu cô ấy".

Jennie trong bộ ảnh chụp cho Time. Ảnh: Art Partner/ Trunk Archive

Jennie sinh năm 1996, hiện là một trong những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc và châu Á. Cô ra mắt trong nhóm Blackpink năm 2016, hoạt động cùng Lisa, Rosé và Jisoo. Những năm đầu, Jennie gây ấn tượng với phong thái biểu diễn cuốn hút, gu mặc sang trọng. Khi bắt đầu sự nghiệp solo, tên tuổi cô càng nổi tiếng, gặt hái nhiều thành tựu. Cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều trang bìa tạp chí, hãng mốt xa xỉ và sự kiện thời trang cao cấp.

Jennie có một năm thành công với album solo đầu tiên - Ruby, phát hành hồi tháng 3/2025. Tác phẩm đứng thứ 29 trong Top 100 đĩa nhạc hay nhất năm 2025 do Rolling Stone bình chọn. Ca khúc like JENNIE trong đó trở thành xu hướng trên mạng xã hội, được nhiều người quay cover vũ đạo. Hồi tháng 1, ca sĩ thắng lớn tại Golden Disc Awards - một trong những lễ trao giải âm nhạc danh giá của Hàn Quốc, được xướng tên cho giải Ảnh hưởng toàn cầu.

MV "like JENNIE" hiện có hơn 250 triệu lượt xem sau một năm ra mắt.

Một số đĩa đơn của Jennie lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 suốt ba năm qua, chẳng hạn như Dracula bản remix (kết hợp ban nhạc Tame Impala) đang giữ vị trí 17, One of the Girls (2023), ExtraL (2025). Cô cũng là nghệ sĩ Kpop đầu tiên đứng đầu danh sách Hot Dance/Electronic Songs của Billboard, chứng minh năng lực vượt mọi thể loại. Bên cạnh đó, Jennie thử sức lĩnh vực diễn xuất, có vai đầu tiên trong series The Idol do The Weeknd sản xuất năm 2023.

Danh sách Time 100 được bầu chọn hàng năm bởi các nhà báo, chính trị gia và học giả nổi tiếng của Mỹ. Tạp chí Time xếp các nhân vật ra sáu hạng mục: Nghệ sĩ (Artists), Biểu tượng (Icons), Nhà lãnh đạo (Leaders), Người khổng lồ (Titans), Người tiên phong (Pioneers) và Nhà sáng tạo (Innovators).

Ngoài Jennie, một số người nổi tiếng khác có mặt trong top 100 gồm Victoria Beckham và Ethan Hawke trong nhóm Icons, Zoe Saldaña và Ben Stiller (Titans), Dakota Johnson (Artists). Năm ngoái, một thành viên khác của Blackpink - Rosé - cũng được Time 100 vinh danh, góp mặt trong mục Pioneers.

Phương Thảo (theo Time, Chosun, Billboard)