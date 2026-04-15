Ca khúc 'Dracula' của Jennie gây chú ý

"Dracula" bản remix của nhóm Tame Impala kết hợp Jennie đạt hơn 100 triệu lượt nghe sau hai tháng phát hành, trở thành xu hướng trên TikTok.

Dracula là đĩa đơn của ban nhạc Australia - Tame Impala - thuộc album Deadbeat, ra mắt vào tháng 9/2025. Tháng 2, ca khúc gây sốt sau khi nhóm phát hành bản remix cùng Jennie (Blackpink). Đến nay, phiên bản mới thu về hơn 140 triệu lượt nghe từ Spotify, còn MV lời bài hát trên YouTube đạt gần 20 triệu lượt xem. Theo Genius, tác phẩm lấy cảm hứng từ hình tượng ma cà rồng (dracula - sinh vật huyền thoại sợ mặt trời), vừa xoay quanh khát khao của tình yêu vừa sợ những điều tốt đẹp sớm kết thúc.

Trên TikTok và Instagram, nhạc phẩm gắn liền nội dung vừa catwalk vừa nhép theo lời bài hát, trở thành xu hướng khi xuất hiện trong hơn một triệu video. Nhiều người nổi tiếng như minh tinh Kate Hudson, ban nhạc The Pussycat Dolls, ca sĩ Laufey, tài tử Breaking Bad Bryan Cranston, nhóm Kpop Illit "theo trend".

Kate Hudson nhép theo ca khúc 'Dracula' của Jennie Kate Hudson (từ giây đầu tiên) và hai nhà sáng tạo Mindy Kaling và Ike Barinholtz quay video xu hướng "Dracula", thu hút hơn 20 triệu lượt xem từ Instagram. Video: Instagram Kate Hudson

Trang Just Jared nhận định mức độ phổ biến hiện tại giúp Dracula thăng hạng trong nhiều bảng xếp hạng quốc tế, dự kiến tiếp tục tăng. Hiện sáng tác lần lượt đứng thứ ba và 17 trên Billboard Global 200, Billboard Hot 100. Bài hát cũng lọt vào top thịnh hành dành cho nhiều thể loại như pop, dance và rock do Billboard thống kê. Theo Forbes, tác phẩm đang được xem là bản hit thành công nhất của Tame Impala tại Mỹ.

Jennie trở thành nữ nghệ sĩ Kpop solo đầu tiên có tên trong nhiều bảng xếp hạng rock của Billboard. Forbes đánh giá đây là thành tích hiếm đối với làng nhạc Hàn Quốc vì Kpop không nổi tiếng với dòng nhạc này. Cô cũng là giọng ca Hàn thứ hai đứng thứ 10 trong danh sách Rock & Alternative Airplay, trước đó là BTS giữ vị trí tương tự với bản hit My Universe (hát cùng Coldplay) năm 2021.

Jennie sinh năm 1996, là một trong những ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc. Cô ra mắt cùng Rose, Lisa, Jisoo trong nhóm Blackpink năm 2016. Giai đoạn đầu, Jennie được nhận định là người dẫn đầu phong cách thời trang của nhóm. Hiện người đẹp đắt show thời trang, dự sự kiện, chụp tạp chí, làm đại sứ của loạt thương hiệu xa xỉ.

Nghệ sĩ cũng có sự nghiệp solo thành công với loạt hit Solo, You & Me, Mantra, like JENNIE. Cô từng đến Việt Nam biểu diễn cùng các thành viên Blackpink vào tháng 7/2023. Cô có lượng fan lớn, với hơn 85 triệu người theo dõi trên Instagram.

Tame Impala là ban nhạc psychedelic rock (rock ảo giác) do nghệ sĩ đa nhạc cụ người Australia - Kevin Parker - thành lập năm 2007, còn được biết đến như dự án của anh. Nhóm có năm thành viên gồm Parker, Dominic Simper, Jay Watson, Cam Avery và Julien Barbagallo. Theo MusicTech, âm nhạc của họ có sự pha trộn giữa rock, pop và nhạc điện tử, nổi tiếng với các album như Innerspeaker (2010), Lonerism (2012), Currents (2015).

Phương Thảo (theo Billboard, Forbes, Just Jared)