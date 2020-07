Jeff Bezos ăn bánh giữa phiên điều trần

Trong khi CEO của Apple, Facebook và Google bận rộn trả lời chất vấn, CEO Amazon thảnh thơi ăn bánh, uống nước vì không ai đặt câu hỏi.

Jeff Bezos, CEO của Amazon được chú ý hơn cả trong buổi điều trần về chống độc quyền. Trong lần đầu ông xuất hiện trước Quốc hội Mỹ, người đàn ông giàu nhất hành tinh khiêm tốn giới thiệu mình như một ví dụ may mắn về sự thành công của nền dân chủ Mỹ.

Jeff Bezos bị bắt gặp tranh thủ ăn trưa nhẹ trước màn hình trực tiếp trong phiên điều trần. Ảnh: Cait petrakovitz/Twitter.

Bezos bắt đầu bằng câu chuyện không mấy may mắn về gia đình. Sau đó ông khẳng định sự tăng trưởng của Amazon mang lại lợi ích cho người Mỹ và thành công của mình đến từ sự nhạy bén và tôn chỉ nhất quán trong việc phục vụ khách hàng.

Sau đó, các nhà lập pháp Mỹ dành phần lớn thời gian chất vấn CEO của Google, Facebook và Apple. Trong 90 phút đầu, không ai đặt câu hỏi cho Jeff Bezos. Trên màn hình truyền hình trực tiếp, Bezos ngồi thoải mái nhấm nháp vài chiếc bánh quy thay cho bữa trưa.

Bezos không nhận được câu hỏi nào trong phần đầu của buổi điều trần. Ảnh Cait petrakovitz/Twitter.

Một lát sau, Jeff lại thảnh thơi uống trà/cafe trong khi các CEO khác vẫn miệt mài trả lời câu hỏi của quốc hội. "Ông ấy thật sự không nhận được câu hỏi nào thật sao? Sao lại thế", Cait petrakovitz đặt câu hỏi.

Cộng đồng công nghệ chờ đợi Jeff Bezos sẽ trực tiếp trả lời các thắc mắc liên quan đến việc sử dụng dữ liệu từ người bán hàng để phát triển các sản phẩm cạnh tranh riêng cũng như cách xếp hạng sản phẩm được rao bán trên nền tảng. Thành viên Chris Kamphaus bình luận trên Twitter: "Jeff Bezos đến đây để nghe ba CEO còn lại điều trần thôi à? Ai đó hãy hỏi về những chính sách cạnh tranh thiếu công bằng của Amazon đi".

Một số người theo dõi phiên điều trần cảm thấy thú vị với hành động tự nhiên của Bezos. "Ông ấy có vẻ thoải mái, có lẽ CEO Amazon đã chuẩn bị rất kỹ. Nhưng ông nên học cách sử dụng WebEx, có thể tắt camera khi không phải trả lời", tài khoản Charlie bình luận.

Trong buổi điều trần của "Big Four", các CEO được khuyến khích dùng ứng dụng gọi video WebEx của Cisco thay vì một trong các phần mềm do bốn "đại gia" này phát triển. WebEx được Quốc hội Mỹ sử dụng từ khi Covid-19 bùng phát. Theo New York Times, hơn 100 cuộc điều trần đã diễn ra trên nền tảng này.

