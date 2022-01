Tài tử "Aquaman" Jason Momoa nhận lời đóng phần 10 loạt phim "Fast & Furious" của Vin Diesel.

Ngày 29/1, êkip Fast & Furious công bố thông tin trên trang Twitter của loạt phim: "Gia đình Fast ngày càng lớn mạnh. Chào mừng Jason Momoa đến với F10".

Jason Momoa tham gia thương hiệu "Fast & Furious". Ảnh: Fast & Furious Twitter

Theo Variety, Fast and Furious 10 dự kiến quy tụ đầy đủ dàn sao của phần chín - phát hành giữa năm ngoái. Nhà làm phim gốc Á Justin Lin tiếp tục ngồi ghế đạo diễn. Êkíp hiện trong quá trình hoàn thiện kịch bản, sẽ ra rạp khoảng giữa năm 2023. Đoàn phim từng tiết lộ nội dung sẽ mở đầu cho cho hồi kết của cả thương hiệu phim, dự kiến kết thúc sau phần thứ 11.

Những năm gần đây, thương hiệu Fast & Furious liên tục mời nhiều ngôi sao như Dwayne Johnson, Jason Statham, Luke Evans, Kurt Russell, Helen Mirren hay John Cena để tăng sự hấp dẫn. Gần đây, Vin Diesel - nam chính kiêm nhà sản xuất - ngỏ lời giảng hòa với Dwayne Johnson và mời anh quay lại đóng phim nhưng không thành công. Hai người từng cãi vã sau phần The Fate of the Furious (2017), khiến The Rock tách khỏi êkip và làm thương hiệu phim riêng Hobbs and Shaw.

Jason Momoa sinh năm 1979 tại Hawaii, Mỹ. Anh được biết đến với những vai diễn như tộc trưởng Khal Drogo trong Game of Thrones hay siêu anh hùng Aquaman của vũ trụ điện ảnh DC. Trước khi theo đuổi nghề diễn, anh từng theo học chuyên ngành Sinh học Đại dương và nghiên cứu các loài động vật hoang dã.

Trailer 'Fast &Furious 9' Trailer phần chín "Fast & Furious". Video: CGV

Ra đời từ năm 2001, Fast & Furious trở thành loạt bom tấn hái ra tiền nhất Hollywood hiện nay mà không dựa trên truyện tranh sẵn có. Các tác phẩm đều thuộc thể loại hành động, xoay quanh các chủ đề đua xe đường phố, ăn trộm và điệp viên. Tính đến nay, thương hiệu phim thu hơn sáu tỷ USD, đưa loạt tên tuổi như Paul Walker hay Vin Diesel lên tầm siêu sao.

Đạt Phan (theo Variety)