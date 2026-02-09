JangSeang Việt Nam hợp tác đưa nhân sâm Hàn về nước

JangSeang Việt Nam ký hợp tác với Tập đoàn Chungbuk Nonghyup đưa nhân sâm chất lượng, minh bạch nguồn gốc về Việt Nam.

JangSeang Việt Nam vừa ký hợp tác với Tập đoàn Chungbuk Nonghyup và các nhà phân phối, hướng tới xây dựng hệ sinh thái nhân sâm Hàn Quốc chính ngạch, minh bạch và bền vững tại Việt Nam.

Đại diện JangSeang Việt Nam cho biết việc ký kết hợp tác với Nonghyup là bước đi giúp thương hiệu tiếp cận trực tiếp nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, quy trình kiểm soát khép kín và hệ thống bảo chứng uy tín từ Hàn Quốc. Ngoài ra, hợp tác mang tính cam kết lâu dài trong xây dựng thị trường nhân sâm có kiểm soát, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế của JangSeang.

Đại diện Tập đoàn Chungbuk Nonghyup và JangSeang Việt Nam thực hiện ký kết hợp tác chiến lược. Ảnh: JangSeang Việt Nam

Theo thỏa thuận, JangSeang giữ vai trò đơn vị kết nối và triển khai thị trường, chịu trách nhiệm đưa sản phẩm nhân sâm Hàn Quốc chính ngạch về Việt Nam thông qua hệ thống phân phối được chuẩn hóa. Toàn bộ sản phẩm có đầy đủ hồ sơ pháp lý, kiểm định chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

"Người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến công dụng mà còn đặt câu hỏi về nguồn gốc, tiêu chuẩn và độ tin cậy của thương hiệu. Vì vậy, việc hợp tác với Nonghyup là bước đi chiến lược để tạo nền tảng niềm tin", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Toàn cảnh lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa JangSeang Việt Nam, Tập đoàn Chungbuk Nonghyup và các nhà phân phối. Ảnh: JangSeang Việt Nam

Ngoài Tập đoàn Chungbuk Nonghyup, tại sự kiện, JangSeang Việt Nam còn ký kết với các nhà phân phối trong nước - những đơn vị sẽ trực tiếp đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng ở nhiều tỉnh, thành. "JangSeang không chỉ tập trung vào nguồn cung mà còn chú trọng xây dựng hệ sinh thái phân phối đồng bộ, đảm bảo sản phẩm được tư vấn, sử dụng và tiếp cận đúng đối tượng", đại diện doanh nghiệp nói.

Các nhà phân phối tham gia hệ thống sẽ được định hướng chung về tiêu chuẩn sản phẩm, thông tin truyền thông và cách tiếp cận khách hàng nhằm tránh tình trạng mỗi nơi truyền tải một thông điệp khác nhau.

Sản phẩm nhân sâm JangSeang được trưng bày tại sự kiện. Ảnh: JangSeang Việt Nam

Thời gian tới, JangSeang cho biết sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đối tác Hàn Quốc và hệ thống phân phối để mở rộng độ phủ, đồng thời tăng cường hoạt động truyền thông chính thống nhằm nâng cao nhận thức về nhân sâm chính ngạch.

Chungbuk Nonghyup là một trong những tổ chức nông nghiệp uy tín tại Hàn Quốc, trực thuộc hệ thống Nonghyup - mô hình hợp tác xã nông nghiệp quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa sản xuất, kiểm soát chất lượng và phân phối nông sản, trong đó có nhân sâm.

Hải My