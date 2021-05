James Wan: 'The Conjuring đáng sợ hơn nhờ bám sát đời thực'

"Ông hoàng phim kinh dị" James Wan cho biết các chi tiết tạo sợ hãi trong phim "The Conjuring" đều bắt nguồn từ đời thực.

Ngày 18/5 (giờ Việt Nam), đoàn làm phim The Conjuring (Ám ảnh kinh hoàng) tổ chức họp báo trực tuyến, ra mắt phần mới với tựa The Devil Made Me Do It. Khi được hỏi bí quyết làm nên thành công của loạt phim, đạo diễn James Wan nói: "Các tác phẩm thuộc thương hiệu The Conjuring gia tăng hiệu quả gây sợ hãi nhờ sử dụng tư liệu có thật. Đây là cách tốt nhất để đem đến cho người xem trải nghiệm rợn gáy".

James Wan chỉ ra hai phần The Conjuring trước đó đều mở màn bằng những đoạn phim tài liệu thực tế do gia đình Warren - nguyên mẫu của loạt phim - cung cấp. Nhờ đó, khán giả nhanh chóng hòa mình vào bối cảnh phim với suy nghĩ trong tiềm thức rằng chuyện có thật.

Đạo diễn James Wan, 44 tuổi. Ảnh: WireImage.

Kịch bản The Conjuring vẫn có các tình tiết sáng tạo để đảm bảo độ hấp dẫn. Ví dụ trong phần hai, phân cảnh tất cả cây thánh giá trong phòng Janet bị xoay ngược chỉ là tưởng tượng của nhà làm phim. Tuy nhiên, James Wan khẳng định: "Chúng tôi không bao giờ đi quá xa thực tế. Các hành động Ed và Lorraine trong phim đa phần đúng sự thật".

Ed Warren là một cựu cảnh sát còn vợ ông - Lorraine - được cho là có khả năng thấu thị và giao tiếp tâm linh. Năm 1952, hai vợ chồng thành lập Hiệp hội Nghiên cứu Ngoại cảm New England. Họ nhanh chóng nổi tiếng với tư cách những nhà điều tra sự huyền bí sau một việc gây ám ảnh tại Amityville, Mỹ. Lorraine (phiên bản ngoài đời) từng trực tiếp cố vấn kịch bản The Conjuring.

Nhà làm phim cho biết phần mới xoay quanh sự việc gây tranh cãi nhất lịch sử nhà Warren, là chương đen tối nhất của thương hiệu Ám ảnh kinh hoàng. Ngoài các yếu tố về thế lực siêu nhiên, Ed và Lorraine còn phải đối mặt một kẻ sát nhân bằng xương bằng thịt. Phim dựa trên vụ án "quỷ ám" tại thị trấn Brookfield, Mỹ năm 1981. Khi bị buộc tội giết người cấp độ một, Arne Johnson biện hộ hành động của anh do quỷ dữ sai khiến, phủ nhận tội danh. Anh bị kết tội nhưng chỉ phải ngồi tù 5 năm. Vụ án sau đó trở thành niềm cảm hứng của nhiều tác phẩm phim truyện, văn học.

Vợ chồng nhà Warren phải đối mặt kẻ sát nhân trong phần phim mới. Ảnh: The Wrap.

Được đánh giá góp phần tạo ra phong cách làm phim kinh dị hiện đại, thay vì lún sâu vào các phân cảnh máu me, James Wan chú trọng yếu tố tâm linh, xây dựng loạt nhân vật bí ẩn, hắc ám. Trong đó, búp bê ma Annabelle và Valak là hai cái tên khiến khán giả ấn tượng nhất. Anh nói về cách làm phim của mình: "Tôi chỉ muốn kể những câu chuyện bản thân thực sự có cảm hứng. Tôi cũng đặt mình vào vị trí khán giả để xem họ muốn nghe gì, xem gì. Nhân vật cần phải được xây dựng theo cách mà ai cũng có thể nhìn thấy bản thân trong đó. Đây cũng là lý do Insidious hay The Conjuring có những nhân vật được khán giả yêu thích".

Trailer "The Conjuring​: The Devil Made Me Do It" Trailer "The Conjuring: The Devil Made Me Do It". Video: CGV.

James Wan sinh năm 1977, là một trong những đạo diễn gốc Á thành công nhất Hollywood hiện nay. Tên tuổi của nhà làm phim gắn liền với dòng phim kinh dị khi xây dựng hai thương hiệu điện ảnh "hái ra tiền" Insidious và The Conjuring.

Vũ trụ Insidious gồm bốn phần phim Insidious (2010), Insidious: Chapter 2 (2013), Insidious: Chapter 3 (2015) và Insidious: The Last Key (2018). Thương hiệu được rót tổng số vốn 26,5 triệu USD và thu về 539 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. The Conjuring "bỏ túi" 1,9 tỉ USD (bảy tác phẩm) dù chỉ tốn 139 triệu USD phí sản xuất. Ám ảnh kinh hoàng vượt Godzilla, trở thành thương hiệu kinh dị có doanh thu cao nhất mọi thời.

James Wan cũng thành công khi đạo diễn Fast & Furious (2015) và Aquaman (2018). Trong đó, Aquaman trở thành tác phẩm ăn khách nhất Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU) khi càn quét phòng vé và thu về 1,148 tỉ USD.

Đỗ Hương