James Cameron: 'Tôi làm Avatar không phải vì tiền'

Đạo diễn James Cameron nói làm "Avatar" với mục đích giúp khán giả nhận thức tầm quan trọng của thiên nhiên, chứ không đơn thuần kiếm tiền.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone hôm 5/8, đạo diễn người Canada cho biết: "Suốt 20 năm qua, tôi hy mong Avatar có thể tạo ra điều gì đó có ích, khiến con người biết tôn trọng và gìn giữ thế giới xung quanh".

Trailer 'Avatar 3' (Avatar: Fire and Ash) Trailer "Avatar: Fire and Ash", dự kiến công chiếu trong nước ngày 19/12. Video: Disney Studios Vietnam

Thay vì liên tục làm mới với nhiều thể loại, ông lựa chọn gắn bó một thương hiệu suốt hàng chục năm. Theo Cameron, phần lớn khán giả thưởng thức phim ảnh vì muốn được giải trí. Tuy nhiên, với Avatar, đạo diễn lồng ghép những suy tư vào tác phẩm. Ông gọi đó là "chiến lược ngựa thành Troy", dẫn dắt người xem bước vào thế giới hình ảnh sống động, từ đó khơi dậy cảm xúc.

Avatar ra mắt lần đầu năm 2009, hiện là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời với 2,9 tỷ USD. Phần hai The Way of Water (2022) thành công lớn khi xếp thứ ba toàn cầu với 2,3 tỷ USD. Theo Variety, series giữ nguyên giá trị thời sự khi gửi lời cảnh báo về hậu quả của chiến tranh và sự tàn phá môi trường. Trong phim, Trái Đất là hành tinh cằn cỗi sau hàng loạt hành vi hủy hoại thiên nhiên.

Lòng tham khai thác tài nguyên thể hiện qua việc quân đội tàn phá hành tinh Pandora để tìm khoáng vật Unobtainium. Trong bối cảnh cuộc chiến tranh giành năng lượng, thứ con người thực sự khao khát là dòng suối chảy, những ngụm nước mà người dân Na'vi nỗ lực giữ gìn. Năm 2010, Avatar được Hiệp hội Truyền thông vì Môi trường (EMA) trao giải Phim thân thiện với môi trường.

Zoe Saldaña (trái) trong vai chiến binh Na'vi Neytiri. Ảnh: Disney Studios

James Cameron, 71 tuổi, là một trong những đạo diễn có tầm ảnh hưởng lớn nhất Hollywood, nổi tiếng với bom tấn Titanic, The Terminator và Avatar. Ông được biết đến với tư duy hình ảnh, khả năng kể chuyện giàu cảm xúc và tinh thần tiên phong trong ứng dụng công nghệ điện ảnh.

Lần gần nhất Cameron đạo diễn một phim khác ngoài Avatar là Titanic (1997). Việc dốc hết công sức cho vũ trụ Pandora khiến ông từng vấp phải ý kiến trái chiều từ giới yêu điện ảnh. Tuy nhiên, Cameron cho rằng loạt phim đủ rộng lớn để thử nghiệm các phong cách và thể loại mà ông mong muốn.

Đạo diễn James Cameron. Ảnh: Lucy Nicholson

Cameron đang trong quá trình hậu kỳ cho tập ba Fire and Ash, sẽ ra mắt ngày 19/12. Phần bốn dự kiến phát hành ngày 21/12/2029 và tập cuối Avatar 5 lên lịch vào ngày 19/12/2031.

Quế Chi (theo Rolling Stone, Variety)