'Avatar 3' hé lộ cuộc chiến ở Pandora

Trailer "Avatar: Fire and Ash" của đạo diễn James Cameron giới thiệu trận đánh giữa gia đình Jake Sully và Người Tro - nhân vật có thể điều khiển lửa.

Trailer 'Avatar 3' (Avatar: Fire and Ash) Trailer "Avatar: Fire and Ash", dự kiến công chiếu trong nước ngày 19/12. Video: Disney Vietnam

Đoạn giới thiệu ra mắt hôm 28/7, đưa khán giả trở lại hành tinh Pandora. Cựu lính thủy đánh bộ Jake Sully (Sam Worthington) cùng vợ - chiến binh Na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) - và các con bảo vệ quê hương trước những xung đột.

Mạch truyện tiếp nối Avatar: The Way of Water (2022), mối quan hệ giữa cô gái Reya (Bailey Bass) - thuộc bộ tộc Metkayina sống dưới nước - và Lo'ak (Britain Dalton) khăng khít, khiến tộc trưởng Tonowari (Cliff Curtis) và phu nhân Ronal (Kate Winslet) lo ngại. Họ e sợ cuộc chiến chưa dứt sẽ lại bủa vây gia đình Jake Sully.

Cái chết của người anh cả Neteyam (Jamie Flatters) để lại vết rạn nứt trong gia đình. Lo'ak xung khắc với cha, còn Neytiri bị nỗi đau và thù hận giày vò. Tuy nhiên, đại tá Quaritch (Stephen Lang), tưởng chừng bị đánh bại, bất ngờ trở lại với đội quân trang bị tối tân cùng quyết tâm trả thù Jake Sully.

Thủ lĩnh Varang của bộ tộc Người Tro, lần đầu góp mặt trong phần ba. Ảnh: Disney

Trailer còn có sự xuất hiện của Người Tro (Ash People) với văn hóa thờ lửa. Thủ lĩnh Varang (Oona Chaplin) mang đến nguồn sức mạnh thiêu rụi rừng già Pandora. Gia đình Jake Sully buộc cùng tộc Metkayina đối đầu Varang và đội quân rực lửa do cô chỉ huy. Trước đó, Varang liên minh kẻ thù cũ Quaritch (Stephen Lang), hình thành thế lực đe dọa tương lai của Pandora.

Bên cạnh nội dung, đoạn video tái hiện thế giới Pandora với đại cảnh rừng già, đại dương lẫn núi lửa. Sự xuất hiện của những sinh vật mới như sứa khổng lồ cho thấy sự đa dạng hệ sinh thái trong phim.

Trong cuộc phỏng vấn tại sự kiện D23 của hãng Disney năm 2024, Cameron cho biết trong tên phim Fire and Ash (Lửa và tro tàn), "lửa" tượng trưng cho thù hận, giận dữ và bạo lực, trong khi "tro" là kết quả tất yếu, đại diện sự đau buồn và mất mát. Cameron nhấn mạnh phần ba đào sâu bạo lực, mâu thuẫn của các bộ tộc, tạo thành vòng xoáy không có hồi kết.

Tạo hình nhân vật Neytiri (Zoe Saldana) trong "Avatar 3". Ảnh: Disney

Theo đạo diễn, phần mới không tập trung vào hiệu ứng hình ảnh, công nghệ VFX mà ưu tiên khai thác mạch truyện, tâm lý nhân vật. Trên tạp chí GQ, ông nói: "Khán giả sẽ được thấy những nền văn hóa và sinh vật mới, đúng như những gì họ kỳ vọng ở Avatar. Tuy nhiên, ý tưởng cốt lõi của loạt phim này là bộ tộc Na'vi. Bên cạnh đó, sẽ có những nhân vật mới xuất hiện, từ phần ba sang phần tư và cuối cùng là phần năm. Toàn bộ câu chuyện được xây dựng hoành tráng".

Ra mắt năm 2009, Avatar vượt Titanic trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất mọi thời. Phim mở ra cuộc cách mạng trong công nghệ 3D trên màn ảnh rộng. 13 năm qua, Cameron không đạo diễn phim điện ảnh nào mà dành nhiều thời gian nghiên cứu công nghệ và chuẩn bị kịch bản cho các phần kế tiếp.

The Way of Water và Fire and Ash đều do Cameron, Rick Jaffa và Amanda Silver viết kịch bản. Ban đầu, êkíp dự định làm một dự án, nhưng Cameron cho rằng có nhiều chi tiết hay nên chia câu chuyện thành hai phần. Phần bốn dự kiến phát hành ngày 21/12/2029 và tập cuối Avatar 5 lên lịch vào ngày 19/12/2031.

Quế Chi (theo Variety)