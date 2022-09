'James Bond' Pierce Brosnan làm mẫu ảnh ở tuổi 69

Sau "Die Another Day" (2002), Pierce Brosnan chia tay thương hiệu 007. Trong thập niên 2010, ông góp mặt trong nhiều phim hành động hạng B như "The November Man", "Survivor" và "No Escape". "Mamma Mia! Here We Go Again" thuộc số ít dự án lớn của tài tử trong vài năm qua.