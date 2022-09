Kendall Jenner: 'Tôi thoải mái khi diễn mốt không nội y'

Siêu mẫu Kendall Jenner cho biết cảm thấy tự tin, thoải mái khi trình diễn không nội y ở tuổi 19.

Trong phỏng vấn với Vogue hôm 22/9, siêu mẫu sinh năm 1995 nói về lần đầu catwalk trong show của Marc Jacobs năm 2014. Khi ấy, Kendall gây xôn xao khi diện áo dệt kim xuyên thấu, để lộ ngực trần, kết hợp quần lửng và ankle boots.

Kendall Jenner catwalk ở show Thu Đông 2014 của Marc Jacobs. Ảnh: WireImage

"Tôi nhớ nhận được một cuộc gọi từ người đại diện, nói rằng Marc và Katie muốn tôi mặc áo xuyên thấu. Cảm giác của tôi lúc đó như kiểu: 'Được thôi, tôi không ngại. Tôi cảm thấy ổn với bộ ngực của mình'. Tôi đã rất lạnh khi để hở như vậy. Đó mới là điều khiến tôi lo lắng. Còn lại, tôi nghĩ đó là tầm nhìn của họ, cứ kệ cho họ làm bất cứ điều gì họ muốn, nên tôi hoàn toàn thoải mái".

Người mẫu cho biết hồi hộp và hơi căng thẳng khi diễn, nhưng cô nghĩ do đôi giày cao gót. Ngoài diện mạo táo bạo trong lần ra mắt với tư cách người mẫu chuyên nghiệp, cô còn kể về bộ đầm Topshop bình dân khi lần đầu tới Met Gala cùng năm. "Bây giờ khi nhìn lại, tôi như kiểu: 'Ôi trời, trông mình giống một đứa trẻ, nhưng tôi cũng cảm thấy hình ảnh của một người phụ nữ'. Tôi đã sử dụng đồ trang điểm và làm tóc của chị gái Kim", Kendall nói.

Kendall Jenner diện đầm đuôi cá của Topshop tới Met Gala 2014. Ảnh: FilmMagic

Sau bảy năm làm mẫu, Kendall nhận thấy sự trưởng thành trong phong cách trình diễn lẫn cá nhân. Cô hiện là người mẫu được trả lương cao nhất trong ngành công nghiệp thời trang, một trong những siêu mẫu đắt giá nhất thế giới. Dù ít đi diễn, Kendall vẫn không giảm sức hút, luôn được săn đón tại mọi sự kiện.

Sinh năm 1995 tại Mỹ, Kendall Jenner được biết đến từ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians của gia đình. Cô xuất hiện dày đặc trên mọi ấn phẩm thời trang nổi tiếng, là gương mặt yêu thích trên các sàn diễn của Chanel, Giambattista Valli, Vera Wang, Michael Kors, Marc Jacobs, Oscar de la Renta, Fendi, Givenchy...

Khoảnh khắc catwalk của Kendall Jenner Khoảnh khắc catwalk của Kendall Jenner. Video: RC

Họa Mi (theo Vogue)