Jaecoo J7 PHEV khuyến mãi 80 triệu đồng

Tháng 10, Omoda & Jaecoo ưu đãi lệ phí trước bạ 80-100% cho hai mẫu xe C5 và J7, trong đó J7 PHEV giảm nhiều nhất.

Giống các hãng Toyota, Honda, Mitsubishi, hãng Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng tung loạt khuyến mãi cho các mẫu xe của mình vào tháng 10. Hãng hỗ trợ lệ phí trước bạ 100%, gói vay lãi suất ưu đãi, quà tặng hoặc chính sách mua lại nguyên giá trong 30 ngày.

Jaecoo J7 PHEV lăn bánh tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Tùy mẫu xe, Omoda & Jaecoo Việt Nam giảm 80%-100% trước bạ. Cụ thể, Jaecoo J7 PHEV hỗ trợ 80% lệ phí trước bạ (tương đương 80 triệu đồng). Cùng mức 80%, J7 Flagship nhận hỗ trợ mức giảm tương đương 60 triệu đồng.

Ở phân khúc gầm cao cỡ C, đối thủ của J7 là Mazda CX-5 và Honda CR-V cũng có chương trình khuyến mãi trong tháng 10. CX-5 nhận ưu đãi giảm 40 triệu đồng vào giá xe. CR-V giảm 50% lệ phí trước bạ cho hai phiên bản G và L, tương ứng giảm khoảng 61-65 triệu đồng.

Trong khi Omoda C5 có mức hỗ trợ lên tới 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 64,68-80,28 triệu đồng tùy phiên bản, đối thủ Mitsubishi Xforce có mức khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ ở bản cao nhất Ultimate, tương ứng giảm 35 triệu đồng chi phí lăn bánh. Hai bản thấp hơn là GLX và Premium giảm 100% lệ phí trước, tương đường giảm khoảng 60-68 triệu đồng. Toyota Yaris Cross đang có mức khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ, giá xe giảm 42-48 triệu đồng.

Thị trường Việt Nam bước vào tháng đầu tiên của quý IV, khi các hãng bắt đầu chạy đua cho mùa mua sắm cuối năm. Những mức khuyến mãi lớn sẽ giúp người tiêu dùng giảm chi phí mua xe, đặc biệt khi các dòng xe điện đang nổi lên nhanh với những lợi thế về giá bán và chi phí sử dụng.

Minh Vũ