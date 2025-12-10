J-15 Trung Quốc khóa mục tiêu F-15 Nhật Bản 'từ cách gần 150 km'

Truyền thông Nhật Bản nói J-15 Trung Quốc bật radar, khóa mục tiêu vào máy bay F-15 từ khoảng cách 148 km trong cuộc chạm mặt cuối tuần trước.

Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi hôm nay khẳng định các chiến đấu cơ F-15 Nhật Bản không chiếu radar vào tiêm kích Trung Quốc trong vụ chạm trán ở vùng trời phía đông đảo Okinawa cuối tuần trước.

Ông tiết lộ trước khi sự việc xảy ra, một tàu hải quân Trung Quốc đã thông báo về hoạt động diễn tập nhưng không kèm chi tiết. Dù vậy, quan chức Nhật Bản nhấn mạnh Tokyo triển khai tiêm kích là phản ứng tự nhiên để phòng vệ, bất kể Bắc Kinh có thông báo trước hay không.

Tiêm kích F-15 Nhật Bản chuẩn bị hạ cánh tại căn cứ Nyutabaru tháng 10/2024. Ảnh: Kyodo

Đài NHK cùng ngày dẫn lời các nguồn tin cho biết khoảng cách giữa những chiếc J-15 Trung Quốc và F-15 Nhật Bản trong hai vụ khóa radar lần lượt là 52 km và 148 km.

Điều này đồng nghĩa máy bay Nhật Bản nằm hoàn toàn trong tầm tấn công của tiêm kích Trung Quốc nếu nó mang theo tên lửa đối không tầm xa PL-15, vốn có tầm bắn 200-300 km. Tên lửa tầm trung PL-12 cũng có thể bắn trúng mục tiêu trong lần khóa radar thứ hai, nhờ tầm bắn 70-100 km.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tiêm kích hạm J-15 xuất phát từ tàu Liêu Ninh hai lần bật radar hỏa lực, khóa mục tiêu vào chiến đấu cơ F-15 Nhật Bản ở phía đông nam đảo Okinawa vào ngày 6/12. Nhóm tác chiến Liêu Ninh khi đó đang di chuyển ở phía nam nhóm đảo Okinawa của Nhật Bản.

Hải quân Trung Quốc cho biết tuyên bố của Nhật Bản "không đúng với tình hình thực tế" và yêu cầu nước này "lập tức ngừng vu khống, bôi nhọ". Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản bác cáo buộc từ Nhật Bản, cho biết tiêm kích nước này chỉ bật radar cảnh giới khi bay huấn luyện. Bắc Kinh cũng cáo buộc những chiếc F-15 đã gây gián đoạn hoạt động diễn tập.

Vị trí eo biển Miyako và khu vực xung quanh. Đồ họa: Straits Times

Vụ tiêm kích chạm mặt gần đảo Okinawa diễn ra trong lúc căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản leo thang, sau phát biểu của Thủ tướng Sanae Takaichi về đảo Đài Loan hồi tháng trước. Thủ tướng Nhật Bản sau đó xuống giọng nhằm xoa dịu căng thẳng, song Trung Quốc không chấp nhận và tiếp tục yêu cầu bà rút lại phát biểu.

Phạm Giang (Theo Reuters, NHK, Aviationist)