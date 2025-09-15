Ivanka Trump mặc váy xẻ ngực tôn dáng

MỹIvanka - con gái Tổng thống Donald Trump - tôn đường cong với đầm màu bạc, dự tiệc cùng chồng.

Ivanka Trump và nhà đầu tư bất động sản Jared Kushner là khách VIP của đêm gala tại thành phố Atlantic hôm 13/9. Trang Pagesix mô tả nữ doanh nhân trở thành tâm điểm khi xuất hiện. Cô diện đầm Georges Hobeika dòng Haute Couture màu bạc với phần cổ khoét sâu, phần dưới xuyên thấu. Người đẹp phối đầm cùng phụ kiện tối giản, giày cao gót và ví cầm tay Bottega Veneta màu đen.

Con rể ông Trump trung thành với suit và nơ đen. Vợ chồng Ivanka ngồi cùng bàn với Jay-Z, Beyoncé và nhiều người. Trước Ivanka, ca sĩ Nicole Scherzinger từng diện mẫu váy này trên thảm đỏ đầu năm nay.

Ivanka Trump chọn son màu nude, nhấn vào mắt màu khói khi đến bữa tiệc cùng chồng. Ảnh: AFP

Ivanka và Jared là một trong những cặp vợ chồng quyền lực của thế giới. Họ được nhiều người yêu thích vì gu mặc sang trọng, tinh tế. Harper's Bazaar nhận xét cả hai ghi điểm nhờ sự tinh tế, chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất của trang phục. Họ không cầu kỳ trong kiểu dáng, nhưng lại thu hút nhờ chọn thiết kế phù hợp hoàn cảnh, vóc dáng, màu sắc trang nhã.

Cuối tuần trước, Ivanka chia sẻ chuyến đi tắm nắng trên du thuyền cùng bạn thân - siêu mẫu Gisele Bündchen. Mùa hè vừa qua, gia đình cô đi nghỉ ở Bahamas.

Vợ chồng Ivanka Trump tới London Phong cách thời trang của vợ chồng Ivanka Trump khi tới London. Video: Mail

Ivanka Trump là con gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump với vợ đầu - Ivana Zelníčková. Người đẹp nằm trong danh sách 100 phụ nữ quyến rũ nhất thế giới 2007 do tạp chí Maxim bình chọn. Cô từng tham gia tích cực trong chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2016 và 2020. Cô kết hôn với doanh nhân Jared Kushner năm 2009, có ba con: con gái Arabella, 14 tuổi, hai con trai Joseph, 12 tuổi và Theodore, chín tuổi.

Họa Mi (theo Pagesix)