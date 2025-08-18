Võ sĩ 20 tuổi knock-out Dillian Whyte, thách đấu Usyk

Arab SaudiVõ sĩ sinh năm 2004 Moses Itauma thắng knock-out Dillian Whyte ngay hiệp một, rồi thách đấu nhà vô địch hạng nặng tuyệt đối Oleksandr Usyk.

Tại Riyadh tối 16/8, Itauma vào trận với tâm thế thoải mái, nhanh chóng tìm ra sơ hở từ đối thủ giàu kinh nghiệm. Võ sĩ 20 tuổi tung cú móc trái khiến Whyte chao đảo, rồi tung liên hoàn đòn, hạ gục đối thủ lớn hơn 17 tuổi và buộc trọng tài phải dừng trận ngay trong hiệp một.

Moses Itauma (trái) dồn ép Dillian Whyte về góc đài rồi thắng knock-out tại anb Arena, Riyadh, Arab Saudi ngày 16/8. Ảnh: Reuters

Sau trận, võ sĩ 20 tuổi cho biết chỉ mất khoảng một phút để bắt nhịp và thấy rõ cơ hội chiến thắng. "Tôi thấy Whyte làm đúng những gì HLV Ben Davison dặn tôi phải chú ý", Itauma tiết lộ. "Nhưng rồi cảm giác nhập trận biến mất, tôi bắt đầu nhìn ra những khoảng trống và không thể bỏ lỡ. Tôi đã thực hiện trọn vẹn chiến thuật".

Chiến thắng vang dội giúp Itauma khẳng định vị thế "sao mai" của làng quyền Anh hạng nặng. Sau khi đánh bại Mariusz Wach và Demsey McKean, lần này anh thăng tiến rõ rệt khi hạ knock-out võ sĩ từng tranh đai thế giới (Whyte thua Tyson Fury trong trận tranh đai WBC hồi tháng 4/2022).

Khi được hỏi về tương lai, Itauma bày tỏ khao khát được thử sức ở đỉnh cao, gồm màn so găng với nhà vô địch hạng nặng tuyệt đối Usyk. "Joseph Parker hay Agit Kabayel xứng đáng có cơ hội tranh đai của Usyk. Nhưng tôi cũng rất muốn có cơ hội đó. Hãy cho tôi lên võ đài cùng họ. Tôi sẵn sàng", tay đấm 20 tuổi tự tin.

Trên Instagram, cựu vô địch thế giới Tyson Fury lên tiếng ủng hộ Itauma, dự đoán anh có thể thắng Usyk (38 tuổi) cũng như các võ sĩ hạng nặng hàng đầu hiện nay nhờ sức trẻ.

"Itauma sẽ quét sạch những 'ông già' còn lại trong hạng nặng. Usyk, Anthony Joshua, Jarrell Miller, Luis Ortiz... ai cũng thế", Fury viết. "Một người trẻ sẽ không thua một người già. Tôi thấy Moses sẽ hạ Usyk, đơn giản là vì đây là cuộc đấu giữa một người trẻ và một người già".

Khi còn thi đấu nghiệp dư, Itauma có một thành tích bất bại ở cấp độ nghiệp dư với 24 trận thắng, trong đó 11 trận bằng knock-out. Anh từng giành HC vàng ở các giải học đường (Schools), giải trẻ quốc gia và quốc tế (Juniors), giải vô địch châu Âu trẻ (Youth European), và hạng nặng trẻ thế giới (Heavyweight Youth World Gold Medal).

Itauma bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2023, toàn thắng 13 trận, gồm 11 trận knock-out. Anh được đánh giá cao về tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật linh hoạt, kết hợp khả năng đọc trận đấu và khai thác sơ hở đối thủ.

Dillian Whyte bị đánh ngã ngay hiệp một và không thể gượng dậy. Ảnh: Reuters

Phía đối diện, Whyte vào trận với khát vọng làm sống lại sự nghiệp sau nhiều biến cố. Võ sĩ 37 tuổi từng so găng với những tên tuổi hàng đầu như Derek Chisora, Joseph Parker, Anthony Joshua và Tyson Fury. Năm 2023, Whyte lỡ hẹn tái đấu với Joshua vì dính án cấm do mẫu xét nghiệm dương tính, nhưng được trở lại thi đấu và cuối năm đó thắng Ebenezer Tetteh.

Lần này, Whyte thậm chí xuống mức cân nhẹ nhất trong 10 năm, hy vọng tạo đột phá. Tuy nhiên, trước tốc độ và sức mạnh vượt trội của đối thủ trẻ, anh không thể trụ vững. Một loạt cú thọc trái, đòn chéo trái và móc phải của Itauma khiến Whyte loạng choạng, rồi gục xuống sàn. Dù cố gắng đứng dậy, võ sĩ người London vẫn lảo đảo, buộc trọng tài phải cho dừng trận để đảm bảo an toàn.

Hồng Duy (theo Sky Sports)