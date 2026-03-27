Italy tiến sát vé dự World Cup

MỹTiền vệ Sandro Tonali ghi một bàn và góp một kiến tạo, giúp Italy thắng Bắc Ireland 2-0 ở bán kết play-off World Cup 2026.

Ghi bàn: Tonali 56', Kean 80'.

Sức ép lớn sau 12 năm không được dự World Cup phần nào khiến Italy gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội ở hiệp một. Nhưng sau giờ nghỉ, chủ nhà tạo ra hai khoảnh khắc chất lượng nhờ công Sandro Tonali và Moise Kean, để giành vé vào chung kết play-off World Cup.

Tonali mừng bàn mở tỷ số cho Italy, ở bán kết play-off World Cup 2026, trên sân New Balance Arena, Bergamo, Italy hôm 26/3.

Cú dứt điểm uy lực của Tonali ở rìa cấm địa giúp Italy vươn lên dẫn trước, trước khi Kean có vài pha chạm bóng tinh tế trong cấm địa để vượt qua hậu vệ McConville và dứt điểm vào góc xa ấn định chiến thắng 2-0.

*tiếp tục cập nhật