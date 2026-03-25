Calafiori: 'Gattuso gọi điện nhiều hơn cả mẹ tôi'

ItalyHậu vệ trái Riccardo Calafiori tiết lộ về cách lHLV Gennaro Gattuso chuẩn bị cho trận tranh vé vớt dự World Cup 2026.

*Italy - Bắc Ireland: 2h45 thứ Sáu 27/3, giờ Hà Nội.

HLV Gattuso đang tìm mọi cách để giúp tuyển Italy thi đấu tốt hơn. Ông liên tục gọi điện, đi khắp nơi để ăn tối và kết nối với các cầu thủ. Gần đây, ông cùng hai thành viên lãnh đạo đội tuyển, Leonardo Bonucci và Gianluigi Buffon, tới London để ăn tối với Calafiori, hậu vệ đang khoác áo Arsenal.

"Vài tháng qua, tôi nhận được số cuộc gọi từ HLV Gattuso nhiều hơn cả mẹ tôi", Calafiori cho hay. "Khi tôi dính chấn thương hoặc không được ra sân nhiều, ông ấy liên tục gọi. Bữa tối với ông ấy thật tuyệt. Chúng tôi có được cơ hội ở bên nhau như những người bạn và chia sẻ rất nhiều câu chuyện về bóng đá".

HLV Gattuso (trái) và Calafiori họp báo tại Italy trước trận tiếp Bắc Ireland ngày 26/3. Ảnh: Imago

Gattuso dẫn dắt Italy từ tháng 9/2025, không lâu sau khi đội tuyển thua Na Uy 0-3 trong trận lượt đi tại bảng I vòng loại khu vực châu Âu. Ông giúp đội tuyển thắng năm trận liên tiếp, nhưng thua Na Uy 1-4 ở lượt về, nên chỉ xếp thứ hai.

Thầy trò Gattuso sẽ tiếp Bắc Ireland trong trận bán kết nhóm A tranh vé vớt trên sân Bergamo vào ngày 26/3. Nếu thắng, họ sẽ tới Xứ Wales hoặc Bosnia & Herzegovina để chơi chung kết.

Từ kinh nghiệm khoác áo Arsenal, Calafiori cảnh báo về khả năng ghi bàn từ các tình huống cố định của Bắc Ireland. Hậu vệ 23 tuổi khuyên đồng đội cẩn thận với các pha sút phạt và bóng bật ra, đồng thời nâng cao ý thức về sự mong manh trong bóng đá.

Loạt trận tranh vé vớt từng là kỷ niệm đau thương của Italy. Họ thua Thụy Điển chung cuộc 0-1 ở vòng loại World Cup 2018 và Bắc Macedonia 0-1 ở bán kết vòng loại World Cup 2022.

Calafiori muốn chấm dứt giai đoạn buồn của đội tuyển. Anh cho biết: "Tham dự World Cup là giấc mơ mà tôi ấp ủ từ nhỏ, nên tôi rất nóng lòng được chơi trận này. Nhưng cho dù nó quan trọng như thế nào, chúng tôi chỉ cần chuẩn bị như những trận đấu bình thường khác".

Thanh Quý (theo ESPN)