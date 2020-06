Italy cấm hành lý xách tay trên máy bay

Chính quyền Italy thông báo hành lý xách tay bị cấm trên mọi chuyến bay trong nước và quốc tế từ 26/6 để hạn chế nguy cơ lây lan Covid-19.

Cơ quan hàng không dân dụng quốc gia (ENAC) nêu rõ về thay đổi này, rằng hành khách bị cấm sử dụng khoang chứa đồ trên đầu dù mang theo bất kỳ loại hành lý gì "vì lý do sức khỏe". Những vật dụng và hành lý xách tay nhỏ được phép đặt phía dưới ghế đằng trước.

Mọi hành khách, thậm chí trên những chuyến bay đường dài, sẽ phải để hành lý xách tay trong khoang chứa đồ. ENAC cho biết, hành khách sẽ không phải trả thêm phí gửi đồ.

Hiệp hội người tiêu dùng Italy Codacons đón nhận quyết định trên, đồng tình rằng nó sẽ tránh tình trạng lộn xộn trong cabin "khi hành khách đặt hành lý lên khoang chứa trên đầu".

"Về việc này, người Italy là một trong những hành khách bất trật tự nhất châu Âu, gây ra tình trạng hoãn chuyến và xếp hàng dài trên máy bay, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm", hiệp hội này cho hay.

Lệnh cấm hành lý xách tay được đưa ra cùng với những quy định mới khác của ngành hàng không như: thay khẩu trang mới sau mỗi 4 giờ trên chuyến bay dài, khai y tế, xe buýt chở khách ra máy bay phải trống một nửa, đo thân nhiệt... Tuy nhiên, hành khách không còn phải thực hiện giãn cách xã hội trên chuyến bay và ngồi cách ghế.

An An (Theo The Local)