Italy bị 'xúc phạm' bởi đề xuất thay Iran dự World Cup 2026

Các quan chức thể thao Italy khẳng định đội tuyển nhà phải giành vé bằng thành tích trên sân cỏ, và xem ý tưởng thay thế Iran dự World Cup 2026 là không phù hợp.

Ngày 22/4, Paolo Zampolli, đặc phái viên của chính quyền Donald Trump, cho biết đã đề xuất ý tưởng Italy thay Iran dự World Cup 2026. Ông lập luận rằng Italy, với 4 chức vô địch World Cup, có bề dày thành tích đủ để biện minh cho việc được góp mặt, dù không giành vé qua vòng loại.

Gianluigi Buffon, Gennaro Gattuso và Gabriele Gravina (từ trái qua) cùng chia tay tuyển Italy sau khi mất vé dự World Cup 2026. Ảnh: Quotidiano

Tuy nhiên, đề xuất này vấp phải sự phản đối từ chính các quan chức thể thao Italy.

Ông Luciano Buonfiglio, Chủ tịch Ủy ban Olympic Italy (CONI), cho rằng ý tưởng này là không khả thi và đi ngược nguyên tắc cạnh tranh thể thao. "Trước hết, tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra. Thứ hai, tôi thấy bị xúc phạm. Bạn phải xứng đáng mới được dự World Cup", tờ Football Italy dẫn lời Buonfiglio.

Bộ trưởng Thể thao Italy Andrea Abodi đồng quan điểm, nhấn mạnh: "Điều đó là không phù hợp. Bạn phải giành vé bằng thi đấu trên sân cỏ".

Italy thua Bosnia & Herzegovina ở chung kết play-off và lần thứ ba liên tiếp lỡ World Cup. Ở hai lần tranh vé vớt trước đó, đội tuyển từng bốn lần vô địch thế giới lần lượt thua Thụy Điển và Bắc Macedonia vốn bị đánh giá thấp hơn. Hệ quả, HLV Gennaro Gattuso, Chủ tịch LĐBĐ Italy (FIGC) Gabriele Gravina và Trưởng đoàn Gianluigi Buffon đồng loạt từ chức.

Cầu thủ Iran chụp ảnh trước trận gặp Triều Tiên tại vòng loại World Cup 2026 trên sân Azadi, thành phố Tehran, Iran, tối 10/6/2025. Ảnh: Reuters

Đề xuất của Zampolli xuất phát từ việc khả năng Iran dự World Cup 2026 bị đặt dấu hỏi vì xung đột quân sự tại Trung Đông. Sau các chiến dịch không kích do Mỹ và Israel tiến hành từ cuối tháng 2/2026, Tehran lo ngại vấn đề an ninh nếu đội tuyển phải thi đấu trên đất Mỹ.

Nhưng ngày 22/4, người phát ngôn chính phủ Iran, bà Fatemeh Mohejerani, cho biết đội tuyển quốc gia nước này đang trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 tại Mỹ theo chỉ đạo từ Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao.

"Bộ Thanh niên và Thể thao đã thông báo về sự sẵn sàng hoàn toàn của đội tuyển bóng đá quốc gia cho sự hiện diện tại World Cup 2026 ở Mỹ, theo lệnh của Bộ trưởng", bà Mohejerani nói trên truyền hình nhà nước Iran. "Các điều kiện cần thiết để đội tuyển có thể tham dự một cách tự hào và thành công đã được chuẩn bị".

FIFA nhiều lần khẳng định Iran sẽ thi đấu theo lịch trình đã được ấn định từ tháng 12/2025, đồng thời bác bỏ khả năng chuyển địa điểm thi đấu của đội tuyển này sang Mexico.

Ngày 31/3, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có cuộc gặp với các quan chức và cầu thủ Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ - nơi đội tuyển nước này đá giao hữu dịp FIFA Days. Trước đó, ông cũng cam kết sẽ hỗ trợ tìm địa điểm tập huấn bên ngoài Iran nhằm phục vụ quá trình chuẩn bị cho World Cup, nhiều khả năng tiếp tục diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Iran dự kiến tập huấn tại Tucson, Arizona (Mỹ) muộn nhất vào ngày 10/6, theo yêu cầu của FIFA, trước trận đấu đầu tiên ít nhất 5 ngày. Một trong những vấn đề quan trọng chưa được giải quyết là việc cấp thị thực nhập cảnh của chính phủ Mỹ cho đoàn Iran, bao gồm cả Chủ tịch LĐBĐ Iran Mehdi Taj - người từng bị từ chối tham dự lễ bốc thăm World Cup tại Washington D.C. hồi tháng 12.

Tại vòng bảng World Cup 2026, Iran gặp New Zealand (ngày 15/6) và Bỉ (ngày 21/6) tại Los Angeles rồi Ai Cập (ngày 26/6) tại Seattle đều nằm trên đất Mỹ. Nếu cùng đứng nhì bảng, Iran sẽ gặp Mỹ ở vòng 1/16.

Hồng Duy (theo Footbal Italy, ESPN)