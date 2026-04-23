Đặc phái viên Mỹ muốn Italy thay Iran dự World Cup 2026

Một đặc phái viên của chính quyền Donald Trump kêu gọi FIFA loại Iran để trao suất dự World Cup 2026 cho Italy - đội không vượt qua vòng loại.

Theo báo Mỹ Financial Times, doanh nhân kiêm đặc phái viên Paolo Zampolli đã trực tiếp đề xuất ý tưởng trên với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Trump. Ông lập luận rằng Italy với 4 chức vô địch World Cup trong lịch sử, có bề dày thành tích đủ để biện minh cho việc được góp mặt, dù không giành vé qua vòng loại.

Ý tưởng này gắn với nỗ lực hàn gắn quan hệ giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, vốn rạn nứt gần đây. Quan hệ đôi bên từng thân thiết, nay xấu đi sau khi Trump công kích Giáo hoàng liên quan đến chiến sự Iran, buộc bà Meloni phải lên tiếng phản đối. Hai bên sau đó liên tục phát ngôn căng thẳng trên truyền thông.

Nỗi thất vọng của cầu thủ Italy sau trận tranh vé vớt World Cup 2026 với Bosnia & Herzegovina tại Zenica tối 31/3/2026. Ảnh: Reuters

Kế hoạch đưa Italy trở lại World Cup tại Bắc Mỹ là một cử chỉ thiện chí về mặt ngoại giao. Tuy nhiên, ý tưởng này gây lo ngại chính trị can thiệp vào các nguyên tắc thể thao vốn dựa trên thành tích. Khả năng FIFA chấp thuận đề nghị của ông Zampolli cũng không cao.

Zampolli 56 tuổi, sinh ra trong một gia đình giàu có tại Milan (Italy). Ông từng sống trong lâu đài của gia đình và có quan hệ xa với Giáo hoàng Paul VI. Sau khi cha qua đời, Zampolli bán công ty đồ chơi của gia đình rồi sang Mỹ theo đuổi ngành người mẫu, lập công ty riêng tại New York. Tại đây, doanh nhân gốc Italy trở nên thân thiết với ông Trump, thậm chí được cho là người giới thiệu Melania với Trump năm 1998. Zampolli cũng có quan hệ với Jeffrey Epstein, khi hai bên từng hợp tác trong lĩnh vực người mẫu và kinh doanh.

World Cup 2026 dự kiến có 48 đội, chia làm 12 bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu tại Mỹ, Canada và Mexico từ 11/6 đến 19/7. Iran vượt qua vòng loại khu vực châu Á, được xếp vào bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Trong khi đó, Italy thua Bosnia & Herzegovina ở loạt luân lưu vòng vớt khu vực châu Âu, nên lần thứ ba liên tiếp vắng mặt ở World Cup.

Khả năng Iran dự giải bị đặt dấu hỏi vì xung đột quân sự tại Trung Đông. Sau các chiến dịch không kích do Mỹ và Israel tiến hành từ cuối tháng 2/2026, Tehran lo ngại vấn đề an ninh nếu đội tuyển phải thi đấu trên đất Mỹ. Chính phủ Iran đề nghị FIFA chuyển các trận đấu của họ sang Mexico, nhưng ý tưởng này chưa được chấp thuận.

Cầu thủ Iran xếp hàng trước trận gặp Triều Tiên ở bảng A vòng loại World Cup khu vực châu Á, trên sân Azadi, thành phố Tehran, Iran tối 10/6/2025. Ảnh: Reuters

Dù vậy, lập trường chính thức từ phía Iran gần đây đã rõ ràng hơn. Người phát ngôn chính phủ khẳng định đội tuyển đã chuẩn bị đầy đủ và có kế hoạch tham dự World Cup. Bộ Thể thao nước này cũng để ngỏ quyết định cuối cùng thuộc về chính phủ, nhưng tin tưởng đội tuyển vẫn trong trạng thái sẵn sàng.

Ở chiều ngược lại, FIFA chưa đưa ra phản hồi chính thức về đề xuất thay thế Iran bằng Italy. Tuy nhiên, Chủ tịch Infantino nhiều lần khẳng định Iran chắc chắn sẽ góp mặt, với lý do đội bóng này đã giành quyền tham dự hợp lệ thông qua vòng loại khu vực châu Á. Theo quy định, FIFA có toàn quyền quyết định phương án thay thế nếu một đội rút lui, nhưng điều này chỉ xảy ra trong trường hợp bất khả kháng.

Italy là cựu vương đầu tiên ở World Cup vắng mặt ở ba kỳ liên tiếp. Đội tuyển từng bốn lần vô địch thế giới năm 1934, 1938, 1982 và 2006, nhưng đang trải qua giai đoạn sa sút. Thất bại trước Bosnia & Herzegovina là cú sốc lớn với nền bóng đá giàu truyền thống này.

Dù không dự giải, Italy vẫn có thứ bậc FIFA cao nhất trong những đội không có suất và từng đăng quang Euro 2020, cho thấy họ chưa đánh mất hoàn toàn vị thế. Đây cũng là lý do khiến đề xuất của Zampolli gây chú ý, dù bị nghi ngờ tính hợp lệ.

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện đề xuất loại Iran khỏi một kỳ World Cup. Trước giải đấu năm 2022, đã có những lời kêu gọi tương tự liên quan đến các vấn đề chính trị và nhân quyền, nhưng FIFA khi đó vẫn giữ nguyên danh sách đội tham dự theo kết quả chuyên môn.

Hoàng An (theo FT, Times)