Isuzu mu-X 2022 ra mắt khách Việt - lột xác mong đổi vận

Mẫu SUV 7 chỗ khung gầm rời bước sang thế hệ mới, thiết kế lột xác, động cơ dầu 1.9 không đổi, bổ sung gói an toàn ADAS.

Sau D-Max, Isuzu Việt Nam làm mới mẫu xe còn lại trong dải sản phẩm được xếp vào hàng xe con, mu-X. Cạnh tranh với những đối thủ như Toyota Fortuner, Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport..., chiếc SUV 7 chỗ của Isuzu lột xác thiết kế, nâng cấp hàng loạt trang bị mới so với thế hệ cũ.

Xe vẫn nhập khẩu Thái Lan, bán ra với 4 phiên bản, trong đó 3 bản như thế hệ tiền nhiệm: B7 4x2 MT, B7 Plus 4x2 AT, Prestige 4x2 AT. Riêng bản mu-X Premium 4x4 AT cao cấp nhất lần đầu tiên xuất hiện.

Ngoại thất

Một thế hệ già nua, cũ kỹ sau hơn 6 năm có mặt trên thị trường đã được Isuzu thay bằng mu-X 2022 lột xác hoàn toàn về thiết kế ngoại thất. Không còn mối liên hệ nào so với bản tiền nhiệm, Isuzu mu-X mới trau chuốt, mạnh mẽ hơn về kiểu dáng.

mu-X thế hệ mới, phiên bản Prestige một cầu.

Xe có mặt ca-lăng kiểu lục giác, bao quanh bằng những mảng ốp crôm mạnh mẽ, nối liền đèn pha dẹt và góc cạnh. Cùng với dải định vị ban ngày kiểu móc câu, xe nam tính và năng động hơn nhiều. Phần cửa kính ở cột C liền lạc ra sau, giúp tạo hình Isuzu mu-X mềm mại hơn đôi chút nếu nhìn từ phương ngang, bớt chất "xe tải". Đèn hậu của Isuzu mu-X đều là loại LED trên tất cả các phiên bản.

Bản tiêu chuẩn mu-X thế hệ mới dài 4.850 mm, rộng 1.870 mm, cao 1.870 mm. Khoảng sáng gầm đạt 230 mm. Ba bản cao hơn với khoảng sáng gầm 235 mm nên chiều cao nhỉnh hơn 5 mm. Khung gầm được nâng cấp, khả năng chịu lực tăng 23%. Khả năng lội nước 800 mm.

Thiết kế đuôi xe trên mu-X.

Đèn pha trên mu-X mới là loại thấu kính LED. Hai bản cao nhất có tính năng tự động bật/tắt, điều chỉnh pha/cos. La-zăng 17 inch bản tiêu chuẩn và 18 inch trên các bản còn lại.

Nội thất

Khoang lái mu-X 2022 cũng mang màu sắc tươi mới như ngoại thất khi vô-lăng, màn hình giải trí, bảng điều khiển trung tâm đều được thiết kế lại. Táp-lô có một dải ốp vắt ngang, màu trùng với ghế tạo điểm nhấn.

Nội thất trên mu-X bản Prestige.

Xe lắp màn hình giải trí 9 inch cảm ứng trên hai bản cao nhất, tương thích Apple CarPlay, Android Auto. Vô-lăng vẫn là loại trợ lực thuỷ lực. Hệ thống điều hoà hai vùng với cửa gió hàng ghế sau trên tất cả các phiên bản.

Ghế lái chỉnh điện 8 hướng trên hai bản cao, còn lại là chỉnh cơ 6 hướng. Ghế và vô-lăng đều bọc da tất cả phiên bản.

Tiện nghi và trang bị an toàn

Trong nỗ lực đưa Isuzu mu-X gần gũi hơn với nhóm khách hàng đô thị, hãng Nhật mang đến nhiều tiện nghi cho chiếc SUV 7 chỗ. Xe có đèn chờ dẫn đường, gương chiếu hậu gập điện trên tất cả các bản. Hai bản cao có thêm tính năng gạt mưa tự động, cốp đóng/mở điện.

Một tính năng thiết thực có trên mu-X 2022 là chìa khoá thông minh kèm khởi động từ xa. Các công nghệ an toàn tiêu chuẩn trên xe như ABS, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang/xuống dốc, phanh tay điện tử, camera lùi.

Chế độ gài cầu trên bản cao nhất Premium.

Kiểm soát hành trình là tính năng hỗ trợ lái tiêu chuẩn trên Isuzu mu-X 2022. Hai bản cao nhất cao cấp hơn khi là loại kiểm soát hành trình thích ứng. Hệ thống hỗ trợ lái ADAS cũng chỉ có trên hai bản cao với những tính năng như: giới hạn tốc độ, cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm, phanh tự động khẩn cấp, chống tăng tốc ngoài ý muốn, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo điểm mù, cảm biến áp suất lốp. Hàm lượng công nghệ này tương đương các mẫu SUV mạnh về trang bị an toàn như Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport.

Động cơ và giá bán

Isuzu mu-X 2022 vẫn giữ nguyên động cơ diesel tăng áp 1.9 như bản tiền nhiệm nhưng với tiêu chuẩn khí thải Euro5. Động cơ cho công suất 150 mã lực tại vòng tua 3.600 vòng/phút, mô-men xoắn 350 Nm tại 1.800-2.600 vòng/phút. Hộp số sàn hoặc tự động đều 6 cấp.

Ngoại trừ bản cao nhất dẫn động 2 cầu 4WD, còn lại đều là loại dẫn động cầu sau. Giá bán của mu-X 2022 như sau:

Phiên bản Giá Mức tăng B7 4x2 MT 900 101 B7 Plus 4x2 AT 980 121 Prestige 4x2 AT 1.120 171 Premium 4x4 AT 1.190 mới

* Đơn vị: triệu đồng

Nâng cấp trang bị và kiểu dáng, mu-X tăng giá hàng trăm triệu so với thế hệ cũ. Tuy nhiên, xét trong phân khúc SUV 7 chỗ, đây vẫn là mẫu xe có giá rẻ nhất. Bản cao nhất của mu-X tương đương bản thấp nhất của Ford Everest. Tất cả các mẫu SUV khung gầm rời trong phân khúc như Fortuner, Pajero Sport, Everest đều có giá khởi điểm hơn 1 tỷ đồng.

mu-X bản cao cấp nhất ra mắt tại sự kiện ở TP HCM.

Lần trở lại này của mu-X đem đến nhiều kỳ vọng cho Isuzu bởi các trang bị của xe đã phong phú hơn, giúp tăng tính cạnh tranh trong phân khúc, bên cạnh lợi thế giá rẻ nhất. Tuy nhiên, điều này thêm một lần đặt ra câu hỏi về cách tiếp cận thị trường của Isuzu ở mảng xe con, liệu có thay đổi nào để thay đổi số phận bán chậm nhất của mu-X. Phần bột đã có, làm thế nào để gột nên hồ?

"Truyền thông marketing là điểm yếu nhất của chúng tôi ở mảng xe con", ông Thái Văn Toán, giám đốc Isuzu Việt Nam, thừa nhận. "Nhiều năm qua chúng tôi dồn lực đầu tư cho mảng xe thương mại khiến hình ảnh Isuzu ở mảng xe con mờ nhạt. Sẽ có những thay đổi lớn, ngoài truyền thông, Isuzu trong 2022 sẽ mở rộng mạng lưới đại lý nhằm tiếp cận khách hàng tốt hơn".

Về mục tiêu doanh số, Isuzu từ chối đưa ra con số cụ thể. Hãng thận trọng khi nói rằng "bán nhiều nhất có thể".

Thành Nhạn