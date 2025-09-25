Israel tuyên bố tập kích đầu não quân sự, tình báo của Houthi

Quân đội Israel tập kích thủ đô Sanaa của Yemen, tuyên bố mục tiêu là bộ tổng tham mưu và các cơ sở tình báo Houthi.

"Chúng tôi vừa giáng đòn mạnh vào nhiều mục tiêu thuộc tổ chức Houthi tại Sanaa. Quân đội Israel đã tấn công một số doanh trại và hạ hàng chục thành viên Houthi, phá hủy kho vũ khí và máy bay không người lái (UAV)", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết hôm nay.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sau đó tuyên bố trong số mục tiêu có sở chỉ huy của bộ tổng tham mưu, cùng các cơ sở an ninh và tình báo của Houthi.

Kênh Al-Masirah của Houthi cùng ngày đưa tin về vụ không kích, song chưa công bố thương vong và thiệt hại liên quan. Các nhân chứng nói rằng đòn tấn công nhắm vào khu vực phía nam và phía tây thủ đô Sanaa.

Khói bốc lên tại thủ đô Sanaa, Yemen sau trận không kích ngày 25/9. Ảnh: Reuters

IDF tập kích Sanaa một ngày sau vụ Houthi phóng UAV vào thành phố Eilat ở miền nam Israel, khiến 22 người bị thương. Quân đội Israel thừa nhận nỗ lực đánh chặn đã thất bại, khi tổ hợp Vòm Sắt bảo vệ Eilat đã phóng hai quả đạn nhưng không hạ được mục tiêu. Tiêm kích và trực thăng Israel cũng không kịp xuất kích đánh chặn do lưới cảnh giới phát hiện UAV Houthi quá muộn.

Houthi phóng UAV và tên lửa tập kích Israel, cũng như tấn công các tàu mà họ cho là có liên quan đến nước này, sau khi chiến sự tại Dải Gaza bùng phát vào tháng 10/2023. Houthi cho biết đây là hành động nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza.

Israel đánh chặn phần lớn UAV và tên lửa Houthi, song đã một số lần để lọt mục tiêu. IDF thường mở chiến dịch không kích khu vực Houthi kiểm soát tại Yemen để trả đũa, chủ yếu nhắm vào hạ tầng như cảng biển, nhà máy điện và sân bay quốc tế Sanaa.

IDF cuối tháng 8 tấn công cuộc họp của ban lãnh đạo Houthi, khiến lãnh đạo cơ quan hành pháp Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi và nhiều quan chức cấp cao của nhóm thiệt mạng. Các cuộc không kích của Israel hồi đầu tháng 9 đã khiến 46 người thiệt mạng, theo nhóm vũ trang Yemen.

Khu vực Houthi kiểm soát tại Yemen. Đồ họa: AFP

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Al-Masirah)