Israel tuyên bố không muốn chiến tranh với Hezbollah

Bộ trưởng Quốc phòng Gallant khẳng định Israel không muốn chiến tranh với lực lượng Hezbollah và nước này ưu tiên giải pháp ngoại giao.

"Chúng tôi đang chuẩn bị lực lượng quân sự và điều này có thể xảy ra nhanh chóng. Mặt khác, chúng tôi cũng đang vạch phương án chính trị, điều luôn tốt hơn", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant phát biểu ngày 28/6 trong chuyến thăm khẩu đội phòng không Vòm sắt ở miền bắc nước này.

Ông Gallant cho biết nếu Hezbollah ở Lebanon chọn phương án xung đột, Israel "sẽ biết phải làm gì", nhưng nếu lực lượng này chọn tiến tới một thỏa thuận, Israel sẽ đáp lại.

"Chúng tôi không muốn chiến tranh, nhưng luôn sẵn sàng cho điều đó", Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh.

Xe tăng Israel gần biên giới với Lebanon tháng 11/2023. Ảnh: AP

Bộ trưởng Gallant nhận định lực lượng Hezbollah và Lebanon đang ở tình thế khó khăn hơn nhiều so với Israel. Các đợt tập kích dữ dội của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khiến hơn 450 thành viên Hezbollah thiệt mạng, do đó "gánh nặng đặt lên đối phương lớn hơn nhiều so với chúng ta", ông đánh giá.

Ông Gallant đưa ra phát biểu vài giờ sau cuộc họp nội các căng thẳng, trong đó Bộ trưởng An ninh Nội địa Israel Itamar Ben Gvir chỉ trích ông và Thủ tướng Benjamin Netanyahu vì ủng hộ thỏa thuận với Hezbollah nhằm ngăn xung đột toàn diện ở miền bắc nước này.

Trong khi đó, Hezbollah ngày 28/6 thông báo tổ chức hàng chục vụ tập kích nhằm vào Israel, trong đó có phóng rocket vào căn cứ quân sự và dùng phương tiện bay không người lái (drone) mang thuốc nổ tấn công vị trí của IDF.

Các cuộc tập kích của Hezbollah khiến một tòa nhà bị hư hại và gây ra một số vụ cháy ở miền bắc Israel, nhưng không gây thương vong. Quân đội Israel sau đó pháo kích vào vị trí phóng rocket và drone, đồng thời tấn công nhiều cơ sở của Hezbollah ở Lebanon để trả đũa.

Vị trí Israel và Lebanon. Đồ họa: AFP

Sau khi Israel mở chiến dịch tấn công lực lượng Hamas ở Dải Gaza, Hezbollah cũng tăng cường các cuộc tập kích qua biên giới để bày tỏ đoàn kết với nhóm này.

Giao tranh qua biên giới Israel - Lebanon diễn ra gần như mỗi ngày, buộc giới chức Israel yêu cầu khoảng 60.000 người tại miền bắc sơ tán do lo ngại Hezbollah có thể mở cuộc tấn công quy mô lớn.

Các quan chức Mỹ lo ngại việc Hezbollah hay Israel mở cuộc tấn công quy mô lớn có thể châm ngòi cho chiến tranh. Tuy nhiên, nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu vẫn chưa đạt kết quả cụ thể trong hạ nhiệt căng thẳng ở biên giới Israel - Lebanon.

Nguyễn Tiến (Theo ToI, AFP, Reuters)