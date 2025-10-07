Israel tố Iran phát triển tên lửa đạn đạo 'gần vươn tới Mỹ'

Thủ tướng Israel nói Iran đang chế tạo tên lửa có tầm bay 8.000 km, gần vươn tới loạt thành phố lớn ở Mỹ, kể cả khu nghỉ dưỡng của ông Trump.

"Iran đang phát triển tên lửa xuyên lục địa (ICBM) có tầm bắn 8.000 km. Điều đó có nghĩa là gì? Chỉ cần tăng thêm 3.000 km nữa, vũ khí hạt nhân của họ sẽ vươn tới New York, Washington, Boston, Miami, dinh thự Mar-a-Lago. Đó là mối nguy hiểm rất lớn", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 7/10.

Mar-a-Lago là khu nghỉ dưỡng thuộc sở hữu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Palm Beach, Florida. Ông dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi tại dinh thự này hoặc khu nghỉ dưỡng ở bang New Jersey.

Thủ tướng Netanyahu trả lời phỏng vấn trong video công bố hôm 7/10. Ảnh chụp màn hình

Thủ tướng Netanyahu cho biết với sự trợ giúp của Tổng thống Trump, Tel Aviv đã vô hiệu hóa chương trình ICBM có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Tehran mà không cần phải đưa quân vào Iran hoặc gây ra thương vong lớn cho người Mỹ.

Ông tiết lộ Israel đã hợp tác với Mỹ để phát triển "vũ khí tấn công mạnh nhất thế giới, thứ mà các cường quốc cũng không có", song từ chối tiết lộ chi tiết.

Iran chưa bình luận về thông tin.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định Iran có khoảng 3.000 tên lửa đạn đạo trước khi xung đột bùng phát với Israel hồi tháng 6, trong đó gần 2/3 đạt tầm bắn trên 1.600 km và đủ sức vươn tới mọi mục tiêu ở lãnh thổ Israel.

Tên lửa có tầm bắn xa nhất của Iran là các dòng Khorramshar, Ghadr và Sejjil, đều có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tối đa 2.000 km.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Kheibar Shekan của Iran tại buổi mít tinh ở Tehran hồi tháng 2. Ảnh: AFP

Iran lâu nay tự áp đặt chính sách không phát triển và sản xuất tên lửa có tầm bay trên 2.000 km, cho rằng khoảng cách này là đủ để vươn tới lãnh thổ Israel và bảo đảm năng lực răn đe nhằm bảo vệ đất nước.

Tướng Mohammad Jafar Asadi, phó chỉ huy Bộ tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của quân đội Iran, mới đây tuyên bố nước này có thể tăng tầm bắn tên lửa "lên mức cần thiết", dường như ám chỉ gỡ bỏ giới hạn tự đặt ra.

Trong xung đột hồi tháng 6, Israel đã tập kích các bệ phóng tên lửa được triển khai ở miền tây Iran, buộc Tehran phải sử dụng những đơn vị đóng quân ở miền đông để thực hiện đòn đáp trả, đòi hỏi những quả đạn có tầm bắn xa hơn 2.000 km.

Phạm Giang (Theo Reuters, Ynet)