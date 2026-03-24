Israel tiếp tục không kích Iran dù Mỹ tuyên bố đàm phán

Thủ tướng Israel tuyên bố chiến dịch không kích Iran sẽ được duy trì song song với nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận giữa Washington và Tehran.

"Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng chúng ta có thể tận dụng kết quả mà Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) và quân đội Mỹ đạt được để hiện thực hóa các mục tiêu cuộc chiến dưới dạng thỏa thuận. Thỏa thuận này sẽ bảo vệ những lợi ích then chốt của chúng ta", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói trong video công bố ngày 24/3, chia sẻ kết quả cuộc điện đàm với lãnh đạo Mỹ mà ông gọi là "người bạn của Israel".

Tuy nhiên, ông nói Israel không có ý định ngừng các hoạt động quân sự chống lại Iran vào thời điểm này, khẳng định các cuộc không kích đang "phá hủy một cách có hệ thống" chương trình tên lửa và hạt nhân của đối phương. Ông tiết lộ IDF vài ngày trước đã hạ sát thêm hai nhà khoa học hạt nhân Iran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu họp báo tại Jerusalem ngày 19/3. Ảnh: AFP

"Song song với nỗ lực trên, chúng ta sẽ tiếp tục không kích cả trên mặt trận Iran và Lebanon. Chúng ta sẽ bảo vệ lợi ích then chốt của đất nước trong mọi kịch bản", ông viết trên X, kèm video thông điệp gửi đến người dân Israel.

Ngay sau tuyên bố đàm phán của ông Trump, không quân Israel vẫn tiếp tục ném bom vào các mục tiêu tại trung tâm Tehran. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đáp trả bằng cách phóng nhiều tên lửa về phía Israel.

Một tên lửa chứa đầu đạn chùm của Iran đã rơi xuống thành phố Nesher, gần Haifa vào đêm 23/3, nhưng không gây thương vong cho dân thường, theo IDF.

Tuy nhiên, quốc hội Israel đã phải hủy phiên họp khuya sau khi báo động tên lửa vang lên tại khu vực Jerusalem.

Tổng thống Trump hôm 23/3 nói rằng Mỹ và Iran trong hai ngày qua đã có "những cuộc trao đổi rất tốt đẹp và hiệu quả" về giải quyết toàn diện, triệt để các hành động thù địch ở Trung Đông. Ông cho biết đang đàm phán với một "lãnh đạo cấp cao Iran" để chấm dứt xung đột, nhưng không phải Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei bác bỏ thông tin từ Tổng thống Trump, nói rằng Tehran hiện không có liên hệ chính thức nào với Washington.

Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran, tuyên bố nước này sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi được bồi thường mọi thiệt hại và các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. Ông cho rằng xung đột "thực tế có thể kết thúc từ hơn một tuần trước" và Mỹ đã sẵn sàng cho thỏa thuận ngừng bắn vì nhận ra "không có cửa thắng", tuy nhiên Tel Aviv đã vận động Washington duy trì chiến sự.

Channel 12 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Tel Aviv nắm được thông tin các tiếp xúc đang diễn ra giữa Washington và Tehran từ ngày 19/3. Thủ tướng Netanyahu được cập nhật thường xuyên trong những ngày sau và đã điện đàm với Phó tổng thống Mỹ JD Vance trong ngày 23/3 về vấn đề này.

Các quan chức Israel nhận định rằng nếu đạt được thỏa thuận, văn kiện này nhiều khả năng sẽ phù hợp với các mục tiêu cốt lõi của Israel trong cuộc chiến, gồm chấm dứt chương trình hạt nhân và áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với hoạt động làm giàu uranium của Iran.

Thanh Danh (Theo Times of Israel, AFP, NBC)