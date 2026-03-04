Israel thừa nhận năng lực phóng tên lửa của Iran vẫn 'đáng kể'

Quân đội Israel cho biết Iran vẫn còn khả năng phóng tên lửa về phía nước này, ngay cả khi đang hứng chịu các đợt không kích.

"Chúng tôi đã phá hủy hàng chục bệ phóng tên lửa gây ra mối đe dọa tới Israel. Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công và hạn chế khả năng phóng tên lửa từ đối phương, dù họ vẫn còn năng lực đáng kể. Tôi cũng muốn nhắc lại rằng hệ thống phòng thủ của chúng ta không phải là bất khả xâm phạm", phát ngôn viên quân đội Israel Effie Defrin nói ngày 4/3, đề cập tới Iran.

Quân đội Israel cũng tuyên bố rằng đã tấn công một cơ sở lưu giữ, sản xuất và phóng tên lửa đạn đạo, trong đó có tên lửa Ghadr, tại Isfahan, phía tây Iran. Ghadr là dòng tên lửa đạn đạo uy lực bậc nhất của Iran với tầm bắn 2.000 km, đủ sức tập kích mọi mục tiêu trên lãnh thổ Israel.

Hệ thống phòng không của Israel khai hỏa để đánh chặn các tên lửa phóng từ Iran về phía Israel ngày 1/3. Ảnh: AP

Trước khi xung đột nổ ra, tình báo Israel ước tính Tehran sở hữu khoảng 2.500 tên lửa đạn đạo. Trong 4 ngày xung đột, nước này đã khai hỏa khoảng 800 quả. Hồi cuối tuần, Israel tuyên bố đã phá hủy khoảng 200 bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran và làm hư hại hàng chục bệ phóng khác, nhưng không rõ Tehran còn cất giấu bao nhiêu tên lửa trong các hầm ngầm.

Times of Israel dẫn nguồn thạo tin cho biết quân đội nước này đang lên kế hoạch cho chiến dịch ở Iran kéo dài ít nhất 1-2 tuần, với mục tiêu tấn công thêm hàng nghìn mục tiêu.

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh. Các cuộc tấn công đã khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và loạt quan chức cấp cao Iran thiệt mạng.

Iran đã mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ có lực lượng Mỹ tại nhiều nước Trung Đông. Tehran cũng tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz, yết hầu quan trọng trong giao thương dầu mỏ toàn cầu.

Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran ngày 3/3 cho biết xung đột đã khiến 787 người thiệt mạng ở nước này, trong đó có 165 nạn nhân trong vụ tấn công trường nữ sinh. Giao tranh còn khiến ít nhất 11 người chết tại Israel, 6 quân nhân Mỹ ở Kuwait và nhiều người tại các nước Trung Đông thiệt mạng.

Tang lễ cấp nhà nước cho ông Khamenei, dự kiến diễn ra tối 4/3 tại Tehran, đã bị hoãn lại do giới chức Iran "dự đoán số người tham dự sẽ rất đông". Thời gian diễn ra tang lễ sẽ được thông báo sau.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters, Times of Israel)