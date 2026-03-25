Israel tập kích trung tâm tàu ngầm duy nhất của Iran

Quân đội Israel tuyên bố tấn công cơ sở phát triển tàu ngầm tại Isfahan, trong khi Iran phóng tên lửa, UAV đáp trả vào Israel và loạt nước vùng Vịnh.

"Trong khuôn khổ chiến dịch không kích, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công Trung tâm Nghiên cứu Dưới nước của chính quyền Iran tại Isfahan theo chỉ dẫn từ tình báo hải quân Israel", IDF hôm nay cho biết.

Các sĩ quan hải quân Iran đứng trên tàu ngầm Ghadir-942 tại cảng Bandar Abbas ngay cửa ngõ eo biển Hormuz hồi tháng 11/2018. Ảnh: AFP

Theo IDF, trung tâm trên là cơ sở duy nhất tại Iran chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển tàu ngầm và các hệ thống hỗ trợ cho hải quân Iran cùng nhiều loại tàu không người lái mặt nước.

Trước đó, vào ngày 24/3, IDF cho hay đã tấn công "cơ sở sản xuất vật liệu nổ quan trọng nhất" của Iran tại Isfahan, nằm trong chuỗi các cuộc không kích nhắm vào hàng chục địa điểm khác nhau ở thành phố này, như bãi phóng tên lửa đạn đạo, cơ sở sản xuất vũ khí và hệ thống phòng không.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Ian (IRGC) sáng nay cũng thông báo đáp trả bằng loạt tên lửa "dẫn đường chính xác" và thiết bị bay không người lái (UAV) vào Israel cùng các căn cứ có quân đội Mỹ đồn trú tại Kuwait, Jordan và Bahrain.

Những vệt tên lửa rực sáng đã xuất hiện trên bầu trời thành phố ven biển Netanya của Israel khi tiếng còi báo động không kích vang lên khắp khu vực miền trung nước này.

Tên lửa Iran trên bầu trời thành phố Netanya của Israel rạng sáng 25/3. Ảnh: AFP

UAV Iran còn đánh trúng một bồn chứa nhiên liệu tại Sân bay Quốc tế Kuwait, gây ra vụ hỏa hoạn lớn. Tại Jordan, chính quyền ghi nhận nhiều vật thể rơi gần thủ đô Amman. Các cảnh báo không kích cũng rền vang tại Bahrain.

Quân đội Iran cùng ngày tuyên bố phóng tên lửa hành trình về phía tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ đang hoạt động trên biển Arab, ngoài khơi nước này, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục tiến hành "những đợt tấn công mạnh mẽ khác" khi nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ lọt vào tầm bắn.

"Các tên lửa hành trình Qader của hải quân đã nhắm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ và buộc con tàu phải thay đổi vị trí", thông báo từ quân đội Iran cho biết, dường như ngầm thừa nhận tên lửa không trúng đích.

Các động thái quân sự của Israel và Iran diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về việc sắp đạt được thỏa thuận với Tehran.

Tổng thống Mỹ tiết lộ Phó tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể ông, đều đang tham gia vào nỗ lực đàm phán.

Theo các nguồn tin, đề xuất ngừng bắn 15 điểm từ phía Mỹ đã được chuyển cho Iran qua trung gian là Pakistan, song Tehran chưa đưa ra phản hồi.

Vị trí tỉnh Isfahan và thành phố cùng tên của Iran. Đồ họa: BBC

Đề xuất được cho là đề cập đến hàng loạt vấn đề như việc nới lỏng lệnh trừng phạt, hợp tác hạt nhân dân sự, thu hẹp chương trình hạt nhân Iran, việc giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), yêu cầu giới hạn chương trình tên lửa Iran cũng như việc di chuyển của tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Các quan chức cấp cao Iran đến nay vẫn bác bỏ thông tin Tehran đang đàm phán trực tiếp hoặc gián tiếp với Mỹ. Chiến sự đến nay đã bước sang tuần thứ tư, khiến hơn 3.000 người thiệt mạng và gây đảo lộn ngành năng lượng toàn cầu.

