Israel tập kích trả đũa Houthi, ít nhất 35 người chết

Quân đội Israel tấn công thủ đô Sanaa và tỉnh al-Jawf ở miền bắc Yemen, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và 131 người bị thương.

"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tập kích các mục tiêu quân sự thuộc về nhóm vũ trang Houthi tại khu vực Sanaa và al-Jawf ở Yemen. Đòn tập kích được tiến hành nhằm đáp trả các cuộc tấn công liên tục của Houthi, trong đó có những vụ phóng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa đối đất vào lãnh thổ Israel", Bộ Quốc phòng Israel cho biết hôm nay.

Danh sách mục tiêu được IDF công bố có "các căn cứ quân sự được Houthi sử dụng để thu thập thông tin tình báo, lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Israel, trụ sở bộ phận quan hệ công chúng và một kho nhiên liệu".

Hỏa hoạn tại thủ đô Sanaa của Yemen sau đòn tập kích của Israel hôm 10/9. Ảnh: AP

Phát ngôn viên Houthi Yahya Saree cáo buộc Israel "nhắm vào mục tiêu dân sự", trong đó có văn phòng của hai tờ báo ở thủ đô Sanaa, khiến một số nhà báo và người đi đường thiệt mạng hoặc bị thương.

Anees Alasbahi, người phát ngôn của cơ quan y tế do Houthi điều hành, cho biết các cuộc tập kích của Israel đã khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và 131 trường hợp bị thương. Đài Al-Masirah của Houthi cho biết cuộc tập kích vào tỉnh al-Jawf đã đánh trúng chi nhánh ngân hàng trung ương ở thành phố Al-Hazm, khiến các nhân viên bị thương.

Lực lượng Houthi tuyên bố đã kích hoạt lưới phòng không để đối phó, nhưng không nêu chi tiết.

Sự việc diễn ra sau khi UAV phóng từ Yemen tập kích trúng sân bay Ramon ở miền nam Israel hôm 7/9, khiến một người bị thương. IDF hôm nay tuyên bố đã đánh chặn một tên lửa khai hỏa từ Yemen.

Vị trí Israel và Yemen. Đồ họa: Amwaj

Sau khi xung đột tại Dải Gaza bùng phát vào tháng 10/2023, lực lượng Houthi thường xuyên phóng tên lửa và UAV vào lãnh thổ Israel nhằm thể hiện đoàn kết với nhóm vũ trang Hamas.

Israel cũng đã nhiều lần tập kích đáp trả, chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng tại Yemen như cảng biển, nhà máy điện và sân bay quốc tế ở Sanaa. Đòn đánh hôm 28/8 vào thủ đô Yemen đã khiến 12 quan chức chính trị cấp cao của Houthi thiệt mạng, trong đó có Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi, người đứng đầu chính quyền Houthi tại Sanaa.

Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)