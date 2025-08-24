Israel tập kích thủ đô Yemen

Quân đội Israel tấn công thủ đô Sanaa của Yemen, hai ngày sau khi lực lượng Houthi phóng tên lửa vào nước này.

Hãng thông tấn AFP dẫn lời nguồn tin an ninh thuộc lực lượng Houthi ngày 24/8 cho biết cuộc tập kích của Israel nhắm vào một tòa nhà chính quyền thành phố ở trung tâm Sanaa.

Kênh truyền hình Al-Masirah của Houthi trong khi đó cho hay cuộc tấn công "nhắm mục tiêu vào một trạm dầu trên đường Al-Sittine và một nhà máy điện ở phía nam thủ đô" từng bị tập kích hồi cuối tuần trước.

Quân đội Israel xác nhận về cuộc tập kích, cho hay các mục tiêu ở Sanaa bao gồm khu phức hợp quân sự nơi có dinh tổng thống, hai nhà máy điện và một kho chứa nhiên liệu.

"Các cuộc tập kích được tiến hành nhằm đáp trả những cuộc tấn công lặp đi lặp lại của Houthi nhằm vào nhà nước Israel và dân thường, trong đó có việc phóng tên lửa đất đối đất và máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Israel những ngày gần đây".

Tiêm kích F-16 cất cánh từ một căn cứ không quân của Israel. Ảnh: IDF

Lực lượng Houthi ở Yemen hôm 22/8 tuyên bố phóng một tên lửa đạn đạo về phía Israel. Một quan chức không quân Israel hôm nay nói tên lửa này rất có thể mang theo vài đầu đạn nhỏ "nhằm mục đích phát nổ khi va chạm".

"Đây là lần đầu tiên loại tên lửa như vậy được phóng từ Yemen", quan chức này cho hay.

Kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra tại Dải Gaza hồi tháng 10/2023, lực lượng Houthi đã nhiều lần phóng tên lửa và UAV vào Israel nhằm thể hiện tình đoàn kết với Hamas.

Hầu hết đòn tấn công của Houthi đều bị đánh chặn, nhưng chúng cũng khiến Israel tiến hành những cuộc không kích đáp trả vào các mục tiêu của lực lượng này tại Yemen.

Vị trí Israel và Yemen. Đồ họa: Amwaj

Hôm 17/8, Israel thông báo nhắm mục tiêu vào một cơ sở hạ tầng năng lượng ở Sanaa có liên kết với lực lượng Houthi. Kênh Al-Masirah lúc bấy giờ đưa tin nhà máy điện Haziz của thủ đô do Houthi kiểm soát đã bị bắn trúng.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, Times of Israel)