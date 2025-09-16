Israel tấn công cảng do Houthi kiểm soát

Quân đội Israel mở chiến dịch tập kích cảng Hodeidah trong khu vực Houthi kiểm soát ở Yemen, tuyên bố nhắm vào hạ tầng mà nhóm này sử dụng.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 16/9 tập kích "hạ tầng quân sự của Houthi tại cảng Hodeidah", miền tây Yemen. IDF cáo buộc Houthi sử dụng cảng Hodeidah để vận chuyển vũ khí do Iran cung cấp nhằm tấn công Israel và các đồng minh của nước này.

IDF phát cảnh báo trước khi chiến dịch diễn ra, kêu gọi những người có mặt ở cảng Hodeidah và tàu thuyền neo đậu gần đó sơ tán. IDF cho biết đây là hành động đáp trả các vụ tập kích của Houthi.

Biên đội tiêm kích F-15 Israel trong ảnh công bố ngày 25/6. Ảnh: IDF

"Chiến dịch này nhằm mục đích tiếp tục phong tỏa đường biển và đường không đối với Houthi", Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, tuyên bố. "Houthi sẽ tiếp tục hứng chịu những đòn tập kích và phải trả giá đắt cho bất cứ nỗ lực tấn công nào nhằm vào Israel".

Kênh Al-Masirah có liên hệ với Houthi cho biết "Israel 12 lần tấn công cảng Hodeidah". Yahya Saree, phát ngôn viên Houthi, thông báo lực lượng phòng không của nhóm đang giao chiến với máy bay Israel, song chưa công bố kết quả trận đánh.

Khu vực Houthi kiểm soát tại Yemen. Đồ họa: AFP

Sau khi xung đột tại Dải Gaza bùng phát, Houthi nhiều lần phóng tên lửa và UAV nhằm vào Israel, cũng như tấn công các tàu thuyền mà họ cho là có liên quan đến nước này. Houthi tuyên bố đây là hành động bày tỏ đoàn kết với người dân Palestine tại Dải Gaza.

Israel nhiều lần tấn công khu vực Houthi kiểm soát để trả đũa, chủ yếu nhắm vào hạ tầng như cảng biển, nhà máy điện và sân bay quốc tế tại thủ đô Sanaa.

IDF gần đây tăng cường tập kích nhằm vào Houthi, khiến lãnh đạo cơ quan hành pháp và nhiều quan chức chính trị của nhóm thiệt mạng. Quân đội Israel tuần trước tấn công sự kiện của Houthi tại Sanaa và một số địa điểm khác ở tỉnh Al Jawf, làm 46 người thiệt mạng và hơn 160 người bị thương.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Times of Israel, Al-Masirah)