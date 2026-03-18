Israel nói 'đã thắng' Iran, nhưng chưa đạt mục tiêu

Ngoại trưởng Israel tuyên bố nước này đã giành chiến thắng trong cuộc chiến với Iran, nhưng xung đột chưa kết thúc vì chưa đạt mục tiêu.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 17/3, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cho biết mục tiêu của nước này trong cuộc chiến với Iran là loại bỏ "mối đe dọa đến sự tồn vong" của quốc gia, song không nói rõ chính phủ sẽ quyết định khi nào mục tiêu này hoàn thành.

"Cần phải kiên nhẫn", ông Saar nói, khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran đã bước sang ngày thứ 18 và khiến hơn 2.000 người, chủ yếu ở Iran và Lebanon, thiệt mạng.

Trước đó, ông Saar và các quan chức Israel khác từng nói mục tiêu của cuộc chiến là làm suy yếu đáng kể năng lực tấn công Israel của Iran về lâu dài, đồng thời tạo ra các điều kiện bên trong Iran để "người dân thay đổi chính quyền".

Nhưng đến ngày 17/3, Ngoại trưởng Saar lại nói rằng chế độ ở Iran chỉ có thể bị lật đổ bởi chính người dân Iran, không phải do sự can thiệp từ bên ngoài, dấu hiệu cho thấy Israel thừa nhận một cuộc nổi dậy sẽ không sớm xảy ra.

Quân đội Israel cho hay trong hai tuần qua, họ đã tiến hành các cuộc không kích vào bệ phóng tên lửa đạn đạo, cơ sở sản xuất và kho vũ khí của Iran. Israel cũng đã ném bom địa điểm mà họ cho là liên quan chương trình hạt nhân của Iran và nhắm vào lực lượng an ninh.

"Chúng tôi đã giành chiến thắng", Ngoại trưởng Saar tuyên bố, đồng thời mô tả Iran "suy yếu nghiêm trọng" và không còn là quốc gia như trước khi chiến sự bắt đầu ngày 28/2. "Điều đó đã rất rõ ràng đối với chúng tôi và các nước láng giềng, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành".

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar tại Prague, Czech hồi tháng 1. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/3 cũng tuyên bố Mỹ đã thắng trong cuộc chiến với Iran, nhưng sẽ tiếp tục hoạt động quân sự cho đến khi "hoàn thành nhiệm vụ".

Sau tuyên bố chiến thắng của Ngoại trưởng Saar, Iran phóng loạt tên lửa vào Israel, cho thấy Tehran vẫn duy trì khả năng tiến hành các cuộc tấn công tầm xa sau hơn hai tuần giao tranh.

Chính quyền Trump đã đưa ra những tín hiệu trái chiều về thời điểm kết thúc cuộc xung đột, đôi khi nói rằng cuộc chiến có thể sớm kết thúc, nhưng cũng đồng thời khẳng định chiến dịch vẫn tiếp diễn. Giới chức Israel không đưa ra mốc thời gian nào, trong khi quân đội cho biết đã chuẩn bị kế hoạch tác chiến cho ba tuần tới và xa hơn nữa.

"Chúng tôi đang tiến hành một công việc rất quan trọng", Ngoại trưởng Saar nhấn mạnh.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã đẩy khu vực vào tình trạng hỗn loạn. Israel cũng đang giao tranh với lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon, trong khi Tehran tấn công mục tiêu tại các quốc gia Arab vùng Vịnh.

Iran gần như đã phong tỏa eo biển Hormuz, nơi 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua, khiến giá năng lượng tăng và gây lo ngại về lạm phát. Ngoại trưởng Israel chỉ trích việc Iran phong tỏa tuyến hàng hải này và cho rằng đây là vấn đề toàn cầu.

Huyền Lê (Theo Reuters)