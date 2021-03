Israel - nơi có hồ nước trong cá không sống nổi

Biển Chết

Israel sở hữu Biển Chết, thấp hơn so với mực nước biển 431 m. Tuy nhiên, đây không phải biển mà thực chất là một hồ lớn, đồng thời là điểm thấp nhất trên trái đất. Nơi này sở hữu tên gọi như vậy do nồng độ muối tại đây cao gấp 9 lần nước biển, cá không thể sống ở đây. Nước hồ có màu ngọc lam, vào mùa mưa xuất hiện thêm màu đỏ do ảnh hưởng của tảo. Hồ nước này thu hút khách du lịch đến chăm sóc sức khỏe khi thoa mình với bùn từ dưới hồ, thả trôi trên làn nước khoáng trị liệu, ít chất gây dị ứng. Ảnh: KimKim