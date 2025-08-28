Israel 'ném bom, điều bộ binh đột kích' gần thủ đô Syria

Truyền thông nhà nước Syria nói Israel liên tiếp ném bom vị trí gần thủ đô Damascus, sau đó dùng máy bay triển khai lính đột kích địa điểm này.

Đài truyền hình nhà nước Syria nói quân đội Israel hôm 26/7 thả bom xuống địa điểm gần thị trấn Kisweh, cách thủ đô Damascus khoảng 20 km về phía nam, khiến 6 binh sĩ Syria thiệt mạng. Vào ngày 27/8, Israel tiếp tục thả bom vào vị trí nói trên.

Hãng thông tấn SANA dẫn nguồn tin chính phủ Syria cho biết các quân nhân đã phát hiện "thiết bị nghe lén và giám sát" tại khu vực trên trước khi Israel tung đòn tấn công. Một quan chức quốc phòng Syria nói với hãng thông tấn AFP rằng địa điểm bị tập kích là căn cứ quân sự cũ của quân đội nước này ở Tal Maneh, gần Kisweh.

Tiêm kích F-15 Israel trong cuộc diễn tập ở Địa Trung Hải hồi tháng 3. Ảnh: USAF

Theo SANA, sau khi thực hiện vụ ném bom thứ hai vào ngày 27/8, bộ binh Israel đã được triển khai tới khu vực trên bằng đường không để tiến hành cuộc đột kích. "Chi tiết về cuộc đột kích chưa được làm rõ, các chuyến bay trinh sát vẫn đang diễn ra với tần suất dày đặc", hãng thông tấn cho hay.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở Anh, tại cơ sở này có vũ khí của nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon, đồng minh của chính quyền cựu tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Bộ Ngoại giao Syria ngày 28/8 chỉ trích Israel "vi phạm trắng trợn" luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, cũng như chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Giới chức Israel chưa bình luận về thông tin.

SOHR nhận định đây là vụ đột kích trên bộ đầu tiên của quân đội Israel trên lãnh thổ Syria kể từ khi ông Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024. Dù vậy, Tel Aviv hồi đầu tháng từng tuyên bố triển khai bộ binh đột kích ở miền nam Syria nhằm triệt phá đường dây tàng trữ và buôn lậu vũ khí.

Vị trí Israel và Syria. Đồ họa: BBC

Quân đội Israel đã tiến hành trăm cuộc không kích trên lãnh thổ Syria kể từ khi chính quyền ông Assad sụp đổ. Họ kiểm soát phần lớn khu vực phi quân sự ở phía Syria, vốn do Liên Hợp Quốc tuần tra, dọc theo đường đình chiến giữa hai nước. Tel Aviv cũng đã mở các cuộc đàm phán với chính quyền hiện tại ở Damascus.

Phạm Giang (Theo AFP)