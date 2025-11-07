Israel không kích loạt mục tiêu ở miền nam Lebanon

Quân đội Israel tuyên bố không kích "cơ sở hạ tầng khủng bố và kho vũ khí" ở miền nam Lebanon, nhằm ngăn cản Hezbollah khôi phục sức mạnh.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 6/11 tuyên bố tiến hành hàng loạt cuộc không kích vào các mục tiêu liên quan nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon, bao gồm "cơ sở hạ tầng khủng bố và kho vũ khí".

Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất một người thiệt mạng trong đợt không kích. Quân đội Lebanon lên án chiến dịch tấn công, cho rằng hành động này đã cản trở thực thi thỏa thuận ngừng bắn được ký hồi tháng 11/2024.

Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (UNIFIL) cũng cảnh báo những cuộc tập kích sẽ "làm suy yếu tiến trình hướng tới giải pháp chính trị và ngoại giao" cho căng thẳng hai nước.

Một chiến đấu cơ Israel bay gần Tel Aviv tháng 9/2024. Ảnh: AFP

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun chỉ trích Israel "gây ra tội ác, không chỉ xét trên luật nhân đạo quốc tế mà còn là tội ác chính trị". Một số quan chức Lebanon gần đây bày tỏ thiện chí đối thoại với Tel Aviv, song Tổng thống Aoun cho rằng "càng thể hiện mong muốn hòa bình thì Israel chỉ càng gia tăng xâm lược lãnh thổ".

"Gần một năm sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, Israel vẫn liên tục tìm cách chứng tỏ họ không chấp nhận bất kỳ phương án dàn xếp nào qua đàm phán giữa hai nước. Giờ thì chúng tôi đã hiểu rõ", ông nói.

Lebanon và Israel vẫn trong tình trạng chiến tranh, dù các cuộc giao tranh gần đây chủ yếu do Hezbollah tiến hành. Kênh liên lạc duy nhất giữa hai nước hiện nay là cơ chế giám sát ngừng bắn do Mỹ, Pháp và Liên Hợp Quốc bảo trợ, trong đó hai bên không trực tiếp trao đổi.

Vị trí Israel và Lebanon. Đồ họa: BBC

Chính phủ Lebanon cùng ngày họp bàn về kế hoạch giải giáp Hezbollah, theo đó quân đội sẽ độc quyền sở hữu vũ khí. Bộ trưởng Thông tin Paul Morcos cho biết nội các ghi nhận tiến triển trong kế hoạch, bất chấp các cuộc tấn công liên tục của Israel.

Trong khi đó, Hezbollah ra tuyên bố tái khẳng định quyền tự vệ chính đáng và bác bỏ mọi cuộc đàm phán chính trị với Israel, dù vẫn cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.

Lực lượng này đã suy yếu đáng kể sau cuộc chiến với Israel năm 2024, song vẫn duy trì ảnh hưởng chính trị tại Lebanon. Các thủ lĩnh Hezbollah cho rằng kế hoạch giải trừ vũ khí của Tổng thống Aoun là quyết định hấp tấp, có thể tạo cơ hội cho Israel lấn át thêm.

Thanh Danh (Theo AFP)