Israel hứng tổn thất khi đột kích ngôi làng Syria

Binh sĩ Israel mở cuộc đột kích vào ngôi làng ở miền nam Syria nhưng bị cư dân chống trả, khiến 6 quân nhân bị thương.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 28/11 mở chiến dịch đột kích vào làng Beit Jinn tại miền nam Syria, nhằm lùng bắt các thành viên nhóm vũ trang Hồi giáo Sunni Jama'a Islamiya, lực lượng đã phóng rocket từ Lebanon vào Israel khi xung đột tại Dải Gaza diễn ra.

Quân đội Israel thêm rằng chiến dịch là một phần của hoạt động thường lệ được Tel Aviv tiến hành ở khu vực trong những tháng gần đây.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết quân đội Israel đã nã pháo vào làng Beit Jinn trước khi bộ binh tiến vào. Tuy nhiên, cư dân trong làng đã chống cự khiến "cuộc đụng độ bạo lực" nổ ra.

IDF cho biết các binh sĩ Israel đã bắn trả với sự yểm trợ hỏa lực từ trên không, khiến 13 người trong làng thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Tuy nhiên, quân đội Israel cũng hứng tổn thất khi 6 quân nhân trúng đạn, trong đó ba người bị thương nghiêm trọng.

Hình ảnh được công bố cho thấy thiết giáp Humvee của quân đội Israel trúng hỏa lực và bị phá hủy hoàn toàn trong trận giao tranh ở làng Beit Jinn.

Thiết giáp Humvee của quân đội Israel bị phá hủy tại làng Beit Jinn hôm 28/11. Ảnh: AFP

Phát ngôn viên IDF Avichay Adraee tuyên bố Israel sẽ không để "các phần tử khủng bố bám rễ" gần biên giới nước này, thêm rằng ba người bị tình nghi "liên quan âm mưu khủng bố" đã bị bắt. IDF cáo buộc họ đặt thuốc nổ tự chế và có kế hoạch tấn công Israel trong tương lai, trong đó có phóng rocket.

Đây được cho là một trong những cuộc đột kích gây thương vong lớn nhất của Israel ở Syria kể từ khi cựu tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ cuối năm ngoái.

Theo Bộ Ngoại giao Syria, cuộc đột kích của Israel đã làm hơn 10 dân thường thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em, cũng như làm hư hại tài sản và buộc cư dân phải sơ tán. Cơ quan này cáo buộc Israel gây ra "tội ác chiến tranh" và cảnh báo nguy cơ đe dọa an ninh, ổn định tại khu vực.

Walid Akasha, quan chức địa phương ở Beit Jinn, bác bỏ thông tin có lực lượng khủng bố tại đây.

"Chúng tôi là người dân bình thường, làm nghề nông và sống hiền hòa. Chúng tôi có quyền tự vệ hợp pháp và không tấn công họ trước. Họ tiến vào đất của chúng tôi", quan chức này cho hay.

Akasha cho biết 7 người đã bị lính Israel đưa ra khỏi làng trong cuộc đột kích hồi tháng 6 và hiện vẫn chưa có tin tức. Israel khi đó nói đã bắt các thành viên nhóm vũ trang Hamas và đưa họ về nước để thẩm vấn. Bộ Nội vụ Syria tuyên bố tất cả đều là dân thường.

Vị trí Beit Jinn. Đồ họa: BBC

Najat Rochdi, phó đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria, lên án chiến dịch đột kích hôm 28/11 của Israel là hành động "vi phạm nghiêm trọng và không thể chấp nhận đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Syria, khiến tình hình khu vực vốn đã mong manh thêm phần bất ổn".

Israel thường xuyên không kích Syria dưới thời cựu tổng thống Assad và đã đẩy mạnh hoạt động quân sự sau khi ông bị lật đổ, với lý do ngăn các nhóm vũ trang đến gần biên giới nước này.

Giới chức Israel và Syria đã nhiều lần đối thoại dưới sự trung gian của Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận an ninh để mang lại ổn định cho khu vực biên giới, song nỗ lực đàm phán đã đóng băng kể từ tháng 9. Tel Aviv bày tỏ nghi ngờ sâu sắc đối với chính quyền mới ở Damascus và muốn phi quân sự hóa miền nam Syria, trong khi Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa tuyên bố Syria không phải mối đe dọa với bất kỳ nước nào.

Phạm Giang (Theo Reuters)