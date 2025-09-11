Israel dọa 'truy cùng diệt tận' ban lãnh đạo Hamas ở Qatar

Quan chức Israel nói nước này sẽ quyết hạ ban lãnh đạo Hamas "vào lần tới" nếu họ vẫn sống sót sau cuộc tập kích vừa qua tại Qatar.

"Chúng tôi sẽ truy đuổi và hạ những kẻ muốn tiêu diệt mình, bất kể họ ở đâu", đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter tuyên bố trong sự kiện tổ chức ở Đồi Capitol hôm 10/9, đề cập đến các lãnh đạo Hamas sau vụ tập kích của Israel vào thủ đô Doha của Qatar một ngày trước đó.

Ông Leiter cho biết nếu ban lãnh đạo Hamas sống sót sau cuộc tấn công, Tel Aviv sẽ hạ họ vào lần tới. Đại sứ Israel cũng chỉ trích Qatar vì cho nhóm vũ trang đặt văn phòng ở nước này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày kêu gọi Qatar trục xuất các thành viên thuộc cánh chính trị của Hamas hoặc "đưa họ ra trước công lý", đồng thời cảnh báo Tel Aviv sẽ "tự làm điều này" nếu Doha không hành động.

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter phát biểu với báo giới ở Washington hồi tháng 5. Ảnh: Reuters

Tiêm kích quân đội Israel hôm 9/9 phóng loạt tên lửa vào thành phố Doha, nhằm ám sát ban lãnh đạo của Hamas, không lâu sau khi nhóm vũ trang nhận trách nhiệm trong vụ xả súng tại bến xe buýt khiến 6 người thiệt mạng ở ngoại ô Jerusalem hồi đầu tuần.

Lực lượng Hamas nói ban lãnh đạo của họ sống sót sau cuộc tập kích ở Doha, song 6 người khác đã thiệt mạng, trong đó có 5 thành viên của nhóm. Nạn nhân còn lại sĩ quan an ninh Qatar, theo truyền thông địa phương.

Mỹ cho biết Israel đã hành động đơn phương và cuộc tấn công này không mang lại lợi ích cho cả hai nước. Theo Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm căng thẳng với Thủ tướng Netanyahu, trong đó ông Trump cho rằng tập kích giới lãnh đạo Hamas ở Qatar không phải là quyết định sáng suốt.

Ảnh vệ tinh thiệt hại tại khu phức hợp của Hamas (khoanh đỏ) ở Doha, Qatar sau đòn tập kích hôm 9/9 của Israel. Ảnh: Planet Labs

Việc Tổng thống Trump chỉ trích Thủ tướng Israel là điều hiếm khi xảy ra, khi ông gần như ủng hộ tuyệt đối lãnh đạo Israel kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1.

Hàng loạt quốc gia cũng đã lên án cuộc tập kích của Israel trên lãnh thổ Qatar. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ban đầu có kế hoạch nhóm họp vào ngày 10/9, song đã hoãn lại sang hôm nay theo đề nghị của Qatar để Thủ tướng nước này Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani có thể tham dự.

Ông Al-Thani ngày 10/9 cho biết Qatar đang thảo luận với các đối tác trong khu vực về cách phản ứng lại cuộc tập kích của Israel, thêm rằng một cuộc họp cấp lãnh đạo sẽ được tổ chức ở Doha trong tương lai gần.

Khi được hỏi liệu Doha có đóng cửa văn phòng chính trị của Hamas hay không, ông cho biết chính phủ Qatar đang "xem xét lại mọi thứ" để xác định bước đi tiếp theo.

Phạm Giang (Theo Reuters, AP)