Israel có thể đã cài chất nổ vào loạt máy nhắn tin của Hezbollah

Các quan chức Mỹ cho biết tình báo Israel đã cài thuốc nổ vào máy nhắn tin Hezbollah đặt mua rồi kích hoạt từ xa.

Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ am hiểu vấn đề cho biết những máy nhắn tin liên quan đến vụ nổ hàng loạt ngày 17/9 nằm trong lô hàng 5.000 chiếc được sản xuất tại đảo Đài Loan bởi công ty Gold Apollo. Khoảng 3.000 chiếc trong số đó là máy nhắn tin AP924, ngoài ra còn có ba mẫu khác.

Hai quan chức nói rằng thiết bị nổ nặng khoảng 30-50 g được đặt cạnh pin máy, kèm theo kíp nổ có thể kích hoạt từ xa. Không lâu trước khi sự cố xảy ra, những chiếc máy liên quan nhận tin nhắn kích hoạt thiết bị nổ bên trong. Ba quan chức cho hay những máy nhắn tin bị can thiệp đã phát ra tiếng bíp vài giây trước khi phát nổ.

Chưa rõ thời điểm Hezbollah đặt mua và nhận số máy nhắn tin. Nhóm đã chuyển những thiết bị này tới thành viên ở Lebanon và một số đồng minh ở Iran, Syria.

Một quan chức Mỹ và nguồn tin an ninh cấp cao Lebanon nói rằng cơ quan tình báo Mossad của Israel đứng sau sự việc.

Xe cứu thương chở nạn nhân vụ máy nhắn tin phát nổ đến bệnh viện ở thủ đô Beirut, Lebanon, ngày 17/9. Ảnh: Reuters

Giới chức Lebanon thông báo ít nhất 9 người đã thiệt mạng và hơn 2.800 người bị thương trong sự việc. Chính phủ Lebanon và lực lượng Hezbollah đều cáo buộc Israel đứng sau loạt vụ nổ, song Tel Aviv từ chối bình luận.

Nhiều chuyên gia quân sự và an ninh nhận định sự việc do vật liệu nổ cài trong máy gây ra, sau khi xem các video ghi lại sự cố. "Những chiếc máy nhắn tin này có thể bị can thiệp để gây ra vụ nổ như vậy, quy mô và sức công phá cho thấy không chỉ có pin gây ra sự cố", theo Mikko Hypponen, cố vấn về tội phạm mạng cho Europol.

Thủ lĩnh Hassan Nasrallah hồi đầu năm yêu cầu các thành viên Hezbollah không sử dụng điện thoại di động vì Israel có thể giám sát chúng. Loạt vụ nổ máy nhắn tin ngày 17/9 đã đánh vào điểm yếu nhất của Hezbollah, theo chuyên gia an ninh mạng Israel Keren Elazari.

"Vụ tấn công đánh vào gót chân Achilles của Hezbollah khi phá hủy phương tiện liên lạc trọng yếu mà họ sử dụng. Chúng tôi từng thấy máy nhắn tin bị nhắm mục tiêu, song chưa bao giờ chứng kiến một cuộc tấn công tinh vi thế này", Elazari nói.

Máy nhắn tin phát nổ hàng loạt, hàng trăm thành viên Hezbollah bị thương Máy nhắn tin của thành viên Hezbollah phát nổ tại một cửa hàng ở Lebanon ngày 17/9. Video: RusVesna

Một quan chức Hezbollah nhận định đây là là "sự cố an ninh lớn nhất" mà nhóm đối mặt sau gần một năm leo thang đụng độ với Israel. Sau vụ máy nhắn tin phát nổ, Hezbollah tuyên bố "sẽ trừng phạt thích đáng" Israel.

Lực lượng Hezbollah từ đầu tháng 10/2023 nhiều lần phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Israel, tuyên bố đây là động thái bày tỏ đoàn kết với nhóm vũ trang Hamas ở Dải Gaza. Quân đội Israel đáp trả lại các vụ tập kích này và hạ sát nhiều thành viên Hezbollah, trong đó có một số chỉ huy cấp cao.

Giới chức Mỹ cảnh báo xung đột toàn diện giữa Hezbollah và Israel "có thể gây ra hậu quả thảm khốc không thể lường trước", nguy cơ khiến hàng chục người thiệt mạng và gây ra thiệt hại nặng nề cho hạ tầng của cả Israel lẫn Lebanon.

