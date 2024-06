Israel cảnh báo nguy cơ Hezbollah gây hậu quả thảm khốc cho Lebanon

Quân đội Israel nhận định các đợt tập kích xuyên biên giới của Hezbollah có thể làm leo thang tình hình, gây hậu quả thảm khốc cho Lebanon và khu vực.

"Hezbollah đã tăng tần suất các vụ tập kích nhằm vào Israel", chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel (IDF), ngày 16/6 cho biết.

Theo phát ngôn viên IDF, từ khi tham gia xung đột mà Hamas châm ngòi vào tháng 10/2023, Hezbollah đã phóng hơn 5.000 rocket, tên lửa chống tăng và phương tiện bay không người lái (drone) mang thuốc nổ từ Lebanon nhằm vào Israel.

Ông Hagari cảnh báo việc Hezbollah ngày càng tăng tập kích Israel đang đẩy các bên "đến bờ vực của bước leo thang rộng hơn, có thể gây hậu quả thảm khốc cho Lebanon và toàn bộ khu vực".

Thành viên Hezbollah trong cuộc diễn tập tại miền nam Lebanon tháng 5/2023. Ảnh: AP

"Israel sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ dân thường cho tới khi an ninh dọc biên giới với Lebanon được khôi phục", phát ngôn viên IDF tuyên bố. "Chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh cho khu vực miền bắc và người dân trở về nhà an toàn. Đây không phải là điều để mang ra đàm phán".

Hezbollah tuần trước mở đợt tập kích lớn chưa từng có nhằm vào Israel, phóng hơn 100 rocket và 30 drone nhằm vào loạt căn cứ của IDF. Quân đội Israel cho biết 40 rocket và 7 drone bay qua biên giới, phần lớn bị đánh chặn, song một số quả đạn gây ra hỏa hoạn tại Cao nguyên Golan và miền bắc Israel.

Sau những trận giao tranh tương đối dữ dội trong tuần qua, Hezbollah ngày 16/6 giảm đáng kể cường độ tập kích qua biên giới. IDF cùng ngày thông báo đã không kích một số vị trí của Hezbollah ở miền nam Lebanon.

Mỹ và Pháp đang đàm phán để giải quyết xung đột dọc theo biên giới Lebanon - Israel. Tuy nhiên, Hezbollah tuyên bố sẽ không ngừng bắn trừ khi Israel chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Dải Gaza.

Giao tranh qua biên giới khiến 11 dân thường và 15 binh sĩ ở miền bắc Israel thiệt mạng. Tại Lebanon, ít nhất 471 người thiệt mạng trong xung đột, trong đó có 91 dân thường và một binh sĩ Lebanon, số còn lại là thành viên Hezbollah và các nhóm vũ trang hoạt động ở nước này.

Vị trí Lebanon và Israel. Đồ họa: AFP

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, ToI)