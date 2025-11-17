Israel cải tiến mẫu tên lửa Mỹ từng thể hiện kém trước UAV Iran

Israel dường như đã cải tiến tên lửa đối không AIM-9M, giúp chúng đạt hiệu quả cao hơn phiên bản Mỹ khi đối phó UAV tự sát Iran.

Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại (FPRI), có trụ sở tại Mỹ, hôm 15/11 công bố báo cáo về chiến dịch của Mỹ và đồng minh nhằm đối phó đợt tập kích của Iran nhằm vào Israel hồi tháng 4/2024, cũng như các bài học có thể rút ra nhằm tăng cường khả năng đánh chặn những đòn tấn công bằng lượng lớn máy bay không người lái (UAV) tự sát tầm xa trong tương lai.

"Các đơn vị phòng thủ đều nhanh chóng kết luận rằng vũ khí tốt nhất để hạ UAV là tên lửa đối không tầm ngắn AIM-9X, phiên bản tối tân của dòng tên lửa tầm nhiệt ra đời cách đây hơn 50 năm. Phiên bản AIM-9M đời cũ được lực lượng Mỹ sử dụng đã thể hiện rất kém", FPRI cho hay.

Tên lửa đối không AIM-9M (khoanh đỏ) trên tiêm kích F-16 Israel trong ảnh công bố ngày 8/1. Ảnh: IDF

Báo cáo chỉ ra rằng UAV tự sát Shahed-136 của Iran có kích thước nhỏ, tốc độ chậm, khiến radar trên nhiều chiến đấu cơ Anh không thể phát hiện mục tiêu. Phi cơ Iran không phát ra ánh sáng và tỏa lượng nhiệt rất nhỏ, buộc máy bay Mỹ và đồng minh dựa vào hệ thống cảm biến hồng ngoại để phát hiện mục tiêu. Điều này cũng khiến đầu dò tên lửa AIM-9M không bám bắt được.

"Không quân Israel đã điều chỉnh đầu dò của AIM-9M và đạt thành công đáng kể. Tuy nhiên, họ chưa chia sẻ công nghệ này với các đồng minh, kể cả Mỹ", FPRI cho hay.

Joseph Trevithick, biên tập viên của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, cho rằng nâng cấp của Israel có thể bao gồm cả về phần cứng và phần mềm, nhằm cải thiện hiệu quả tác chiến với những mục tiêu cỡ nhỏ, bay chậm và gần mặt đất như UAV tự sát Iran.

"'Đầu dò' có thể là cách gọi tóm tắt, bao trùm hàng loạt cải tiến cho tên lửa AIM-9M của Israel", Trevithick nhận xét.

Giới chức Mỹ và Israel chưa bình luận về thông tin.

AIM-9 Sidewinder là tên lửa đối không tầm ngắn sử dụng đầu dò hồng ngoại, được biên chế cho hải quân Mỹ từ năm 1956 và không quân Mỹ vào năm 1964.

Phiên bản AIM-9M được quân đội Mỹ sử dụng từ năm 1982, dựa trên mẫu AIM-9L sản xuất năm 1977, áp dụng nhiều cải tiến về đầu dò và hệ thống điều khiển, cùng động cơ ít khói để hạn chế bị đối phương phát hiện. Biến thể này có giá 200.000-400.000 USD mỗi quả.

AIM-9X là biến thể hiện đại nhất của dòng Sidewinder, được hải quân và không quân Mỹ sử dụng từ năm 2003. Phiên bản nâng cấp sâu AIM-9X Block II biên chế vào năm 2011.

Nó được trang bị đầu dò ảnh nhiệt với khả năng khóa mục tiêu theo hướng nhìn của phi công, thay vì phải chờ máy bay hướng mũi về phía đối phương. Tên lửa cũng sử dụng động cơ lực đẩy vec-tơ nhằm tăng khả năng cơ động. Mỗi quả đạn AIM-9X có giá ước tính 400.000-500.000 USD tùy biến thể.

Tiêm kích hải quân Mỹ phóng tên lửa AIM-9M. Ảnh: US Navy

Mỹ đang sử dụng tên lửa APKWS II, được chế tạo trên cơ sở rocket cỡ 70 mm gắn bộ dẫn đường laser và cảm biến cận đích, để chống mục tiêu như UAV. Tuy nhiên, APKWS II cần máy bay liên tục dẫn bắn, quả đạn cũng không có khả năng cơ động cao và chỉ đối phó được các mục tiêu có đường bay ổn định.

"Năng lực của APKWS II chưa sánh được tên lửa đối không truyền thống như AIM-9. Israel cải tiến tên lửa AIM-9M để đối phó UAV là một trong những ví dụ cho thấy các nước chỉnh sửa vũ khí để đối phó mối đe dọa ngày càng phổ biến này", chuyên gia Mỹ nêu quan điểm.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)