Israel biên chế vũ khí laser phòng không đầu tiên trên thế giới

Quân đội Israel lần đầu triển khai hệ thống laser phòng không, nhằm hỗ trợ cho các tổ hợp truyền thống như Vòm Sắt.

Hệ thống vũ khí laser Iron Beam (Tia Sắt) được bàn giao cho không quân Israel trong buổi lễ diễn ra ở miền bắc nước này hôm 28/12. Truyền thông Israel cho biết đây là hệ thống laser phòng không đầu tiên được biên chế cho quân đội, dù nó đã hàng chục lần bắn hạ mục tiêu trong xung đột ở Dải Gaza.

"Lần đầu tiên trên thế giới, một hệ thống laser phòng không công suất cao đã đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầy đủ và nhiều lần đánh chặn mục tiêu thành công", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz phát biểu tại buổi lễ.

Ông Katz nhấn mạnh đây là "thành tựu vĩ đại", giúp Israel gửi thông điệp tới mọi đối thủ rằng "đừng thách thức chúng tôi nếu không muốn hứng chịu hậu quả nghiêm trọng".

"Israel đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào vận hành hệ thống laser có khả năng hoạt động trên thực tế, nhằm đánh chặn các mối đe dọa từ trên không như rocket và tên lửa", Yuval Steinitz, chủ tịch tập đoàn quốc phòng Rafael, hãng phát triển tổ hợp Tia Sắt, cho hay.

Hệ thống laser Tia Sắt tại buổi lễ bàn giao cho quân đội Israel hôm 28/12. Ảnh: BQP Israel

Tổ hợp Tia Sắt được phát triển trong hơn một thập kỷ, sau khi được công bố vào năm 2014. Vũ khí này dường như đạt trạng thái sẵn sàng hoạt động hồi tháng 9, sau khi hoàn tất quá trình phát triển và vượt qua các cuộc thử nghiệm cuối cùng.

Tập đoàn Rafael cho biết hệ thống này sẽ không thay thế lá chắn Iron Dome (Vòm Sắt) và các tổ hợp phòng không khác của Israel. Thay vào đó, Tia Sắt sẽ bổ sung năng lực đối phó thiết bị bay không người lái và các mục tiêu cỡ nhỏ khác cho lưới phòng không Israel.

Các quan chức Israel tuyên bố Tia Sắt "sẽ không bao giờ hết đạn nếu đảm bảo được nguồn cung năng lượng cho hệ thống", đồng thời gọi tổ hợp này là bước ngoặt trong giải pháp chống lại mục tiêu cỡ nhỏ.

Tuy nhiên, nhược điểm của vũ khí laser nói chung là hoạt động kém khi tầm nhìn hạn chế, trong đó có sương mù dày đặc hoặc các điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác.

Phạm Giang (Theo AFP, Times of Israel, Haaretz)