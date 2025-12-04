Israel bàn giao lá chắn tên lửa hơn 4 tỷ USD cho Đức

Israel bàn giao các hệ thống phòng không tầm xa Arrow-3 cho Đức, hoàn thành thương vụ xuất khẩu vũ khí lớn nhất lịch sử nước này.

Lễ bàn giao tổ hợp tên lửa tầm xa Arrow-3 được tổ chức hôm 3/12 tại căn cứ không quân Holzdorf ở miền đông Đức, cách thủ đô Berlin khoảng 120 km về phía nam. Ngoài căn cứ này, hệ thống Arrow-3 sẽ được triển khai tại những địa điểm khác ở Đức trong tương lai.

Thỏa thuận mua tổ hợp Arrow-3 được Berlin ký với Tel Aviv vào tháng 9/2023 và có giá trị 4,4 tỷ USD, trở thành hợp đồng xuất khẩu vũ khí lớn nhất trong lịch sử Israel. Thương vụ hoàn tất đã đánh dấu lần đầu tiên hệ thống Arrow-3 được triển khai bên ngoài lãnh thổ Israel và Mỹ. Đây cũng là lần đầu nó được một quốc gia khác vận hành độc lập.

Bệ phóng của tổ hợp phòng không Arrow-3 tại căn cứ Holzdorf, Đức hôm 3/12. Ảnh: AP

"Lễ bàn giao chỉ là bước khởi đầu với Israel và Đức. Quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục được củng cố và làm sâu sắc hơn, dù là ở trên không, trên bộ hay trong không gian", Amir Baram, quan chức Bộ Quốc phòng Israel, cho biết.

Đại sứ Israel tại Đức Ron Prosor nhấn mạnh Berlin là đồng minh quan trọng nhất của Tel Aviv tại châu Âu, thêm rằng công nghệ do Israel phát triển không chỉ giúp bảo vệ nước Đức mà còn cả toàn bộ châu lục.

Lá chắn tên lửa đạn đạo Arrow do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel (IAI) và hãng Boeing của Mỹ hợp tác phát triển. Phiên bản Arrow-2 được triển khai từ năm 2000 và có thể đánh chặn mối đe dọa ở khí quyển tầng cao, còn biến thể Arrow-3 được đưa vào vận hành từ năm 2017 với khả năng bắn hạ mục tiêu trên không gian.

Lưới phòng không đa tầng của Israel. Bấm vào ảnh để xem đầy đủ

Cả hai phiên bản Arrow đều sử dụng tên lửa hai tầng đẩy nhiên liệu rắn và đã tham gia thực chiến trong những năm qua, với vai trò là lớp ngoài cùng của lưới phòng không đa tầng bảo vệ lãnh thổ Israel.

Israel đã triển khai các hệ thống Arrow để phòng thủ trong những cuộc xung đột gần đây với Iran và lực lượng Houthi ở Yemen. CEO IAI Boaz Levy cho biết tổ hợp Arrow đã đối mặt với thách thức lớn chưa từng thấy, song vẫn chứng tỏ được năng lực với tỷ lệ đánh chặn trên 90%.

Phạm Giang (Theo Times of Israel, Business Insider, AP)