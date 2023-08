IS phục kích xe buýt, sát hại 26 lính Syria

Phiến quân IS tấn công xe buýt chở lính Syria tại tỉnh miền đông, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng.

"Một số quân nhân thiệt mạng và nhiều người bị thương sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào xe buýt chở họ tại tỉnh Deir ez-Zor", hãng thông tấn SANA của Syria ngày 11/8 đưa tin, song không công bố thêm chi tiết về thương vong.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau đó nhận trách nhiệm trong vụ phục kích. Các tay súng IS sử dụng vũ khí hạng nặng và súng chống tăng tấn công hai xe buýt của quân đội Syria và phá hủy một chiếc.

Theo tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở tại thủ đô London của Anh, trận phục kích diễn ra tại thị trấn al-Mayadeen thuộc tỉnh Deir ez-Zor. 26 lính Syria thiệt mạng trong vụ tấn công, 11 người bị thương, một số trong tình trạng nguy kịch.

Quân nhân Syria tiến gần thành phố Aleppo vào tháng 2/2020. Ảnh: Reuters

SOHR nhận định đây là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào quân đội Syria do IS thực hiện trong năm nay. Rami Abdel Abdelrahman, người đứng đầu SOHR, nhận định các nhóm phiến quân IS trong vài tháng qua "hoạt động ngày một táo tợn và trở nên nguy hiểm hơn" tại vùng sa mạc của Syria.

"IS gần đây leo thang các vụ tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự nhằm gây ra càng nhiều thương vong càng tốt", ông Abdelrahman cho biết. "Hành động này nhằm chứng tỏ IS vẫn hoạt động mạnh bất chấp các thủ lĩnh của nhóm bị nhắm mục tiêu".

Nhóm IS ngày 3/8 xác nhận thủ lĩnh Abu Hussein al-Husseini al-Quraishi chết trong trận đấu súng với Hayat Tahrir al-Sham (HTS), nhóm phiến quân nắm giữ quyền lực tại thành trì của phe đối lập ở Tây Bắc Syria. Abu Hafs al-Hashimi al-Quraishi trở thành thủ lĩnh mới của IS.

IS từng kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở Syria, Iraq với khoảng 10 triệu dân và tuyên bố thành lập quốc gia Hồi giáo riêng. Tuy nhiên, nhóm phiến quân này hứng chịu nhiều thất bại liên tiếp trước các chiến dịch riêng rẽ của liên quân do Mỹ dẫn đầu và quân đội Syria được Nga hậu thuẫn.

Kể từ khi mất thành trì cuối cùng tại vùng sa mạc ở miền đông Syria hồi tháng 3/2019, tàn quân IS rút vào ẩn náu trong sa mạc, thỉnh thoảng tập kích nhằm vào lực lượng người Kurd và chính quyền Syria. Hầu hết cuộc tấn công có quy mô nhỏ lẻ, nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở dầu khí ở những vùng hẻo lánh.

Vị trí tỉnh Deir Ezzor của Syria. Đồ họa: Wikipedia

Thanh Danh (Theo Reuters, Al Jazeera)