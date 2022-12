IS thông báo thành viên của nhóm tấn công khách sạn có nhiều người nước ngoài lưu trú ở thủ đô Kabul của Afghanistan.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 12/12 tuyên bố hai thành viên Abu Umar và Abdul Jabbar, của nhóm "tấn công khách sạn lớn ở Kabul, nơi các nhân viên ngoại giao và doanh nhân Trung Quốc lui tới".

Một trong hai thành viên IS ném lựu đạn về phía lực lượng an ninh của Taliban, tay súng còn lại kích nổ bom và nã đạn về phía khách trong khách sạn. IS tuyên bố 30 chết và bị thương trong vụ tấn công khách sạn ở Kabul.

Trước đó, giới chức Afghanistan thông báo những kẻ tấn công nhằm vào khách sạn "có nhiều dân thường lưu trú", hai khách nước ngoài bị thương do nhảy từ ban công và không có công dân nước ngoài nào thiệt mạng.

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công khách sạn ở Kabul Khách sạn bị tấn công ở trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 12/12. Video: Reuters.

Video được công bố cùng ngày cho thấy lửa và khói bốc ra từ khách sạn Kabul Logan trong lúc các sĩ quan an ninh Taliban lao đến địa điểm này và phong tỏa khu vực lân cận. Cảnh sát Kabul thông báo ba kẻ tấn công bị tiêu diệt và một nghi phạm bị bắt.

Cư dân địa phương cho biết khách sạn là nơi dừng chân của nhiều công dân Trung Quốc khi đến Afghanistan. Hãng thông tấn Xinhua nói rằng sự việc xảy ra gần một nhà khách của Trung Quốc và đại sứ quán nước này đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi đại sứ Trung Quốc tại Afghanistan gặp quan chức ngoại giao của chính quyền Taliban để thảo luận về các vấn đề an ninh, cũng như kêu gọi giới chức Kabul tăng cường bảo vệ cơ sở ngoại giao của Bắc Kinh tại đây.

Hàng loạt vụ nổ súng và đánh bom đã xảy ra ở Afghanistan trong những tháng qua, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận trách nhiệm tiến hành một số cuộc tấn công.

Chính quyền Taliban từng nhiều lần khẳng định đang tập trung củng cố an ninh trên lãnh thổ Afghanistan từ sau khi Mỹ rút quân khỏi nước này hồi tháng 8/2021.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)