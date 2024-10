Iraq hạ sát lãnh đạo hàng đầu của IS

Baghdad thông báo lực lượng nước này hạ 9 thành viên cấp cao IS trong chiến dịch đột kích ở vùng núi phía bắc, trong đó có thủ lĩnh nhánh Iraq.

Bộ Tư lệnh Chiến dịch Liên hợp Iraq ngày 22/10 cho biết lực lượng chống khủng bố của nước này hạ 9 chỉ huy của Tổ chức Nhà nước (IS) tự xưng. Trong số này có Jassim al-Mazrouei Abu Abdel Qader, người được IS bổ nhiệm làm "toàn quyền Iraq" chưa đầy một năm trước.

Chiến dịch của an ninh Iraq diễn ra ở dãy Hamrin ở đông bắc nước này với hỗ trợ kỹ thuật và thông tin tình báo từ liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu. An ninh Iraq đã thu giữ lượng lớn vũ khí và đang tiếp tục triển khai chiến dịch.

Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani cùng ngày tuyên bố "Iraq sẽ truy quét và tiêu diệt tất cả thành viên IS", bất kể các tay súng này ở đâu tại nước này.

Binh sĩ Iraq tại thành phố Kirkuk ngày 29/8. Ảnh: AP

IS từng kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại Iraq và nước láng giềng Syria vào năm 2014. Lực lượng vũ trang Iraq với hỗ trợ từ liên quân nước ngoài đánh bại IS vào năm 2017. Hai năm sau, lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn công phá và kiểm soát thành trì cuối cùng của IS tại Syria.

Bất chấp không còn kiểm soát vùng lãnh thổ nào, tàn dư IS vẫn hoạt động và liên tục tổ chức các cuộc tấn công quy mô nhỏ trong khu vực. Theo các chuyên gia Liên Hợp Quốc, khoảng 1.500-3.000 tay súng IS đang có mặt tại Iraq và Syria.

Lực lượng an ninh Iraq thực hiện nhiều chiến dịch tấn công những địa điểm nghi là nơi ẩn náu của IS. Quân đội Mỹ ngày 18/10 thông báo Iraq hồi đầu tháng triển khai loạt đòn không kích chính xác hạ một thủ lĩnh và ba thành viên IS.

Khoảng 2.500 lính Mỹ đang đóng quân tại Iraq và 900 binh sĩ đang ở Syria theo khuôn khổ liên minh chống IS do Wahington dẫn đầu. Mỹ và Iraq tháng trước thông báo liên minh này sẽ kết thúc hoạt động sau một năm nữa.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)