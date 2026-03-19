Iran yêu cầu UAE bồi thường

Tehran cáo buộc Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất đã tạo điều kiện cho Mỹ tấn công vào lãnh thổ Iran và yêu cầu Abu Dhabi phải bồi thường.

Nournews hôm nay công bố bức thư Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani gửi Tổng thư ký Antonio Guterres, trong đó nêu rằng việc Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho phép sử dụng lãnh thổ của họ để tiến hành các cuộc không kích đã cấu thành "hành vi sai trái theo luật pháp quốc tế và phải chịu trách nhiệm ở cấp quốc gia".

Iran cho rằng theo luật pháp quốc tế, UAE có trách nhiệm phải bồi thường, bao gồm cả việc đền bù toàn bộ thiệt hại vật chất và tổn thất tinh thần.

UAE hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Khói bốc lên từ đám cháy gần sân bay quốc tế Dubai, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất ngày 16/3. Ảnh: AFP

UAE là đối tác thương mại lớn thứ hai của Iran, sau Trung Quốc. Quốc gia này từng đóng vai trò như "phao cứu sinh" kinh tế cho Iran suốt nhiều năm, khi Tehran hứng chịu những đòn trừng phạt khắc nghiệt.

Tuy nhiên, sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran hôm 28/2, UAE trở thành mục tiêu trả đũa hàng đầu của Iran. Số lượng vũ khí mà Iran phóng vào UAE nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, thậm chí dường như còn nhiều hơn cả Israel.

Iran viện dẫn việc UAE có quan hệ liên minh chiến lược nhiều thập kỷ với Mỹ là lý do để tiến hành các đòn tập kích quy mô lớn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng cáo buộc nhiều tên lửa tấn công đảo Kharg của Iran được phóng từ UAE, nhưng quan chức UAE phủ nhận cáo buộc này.

Cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải của UAE liên tục bị Iran nhắm mục tiêu. Sản lượng dầu hàng ngày của nước này đã giảm hơn một nửa và việc eo biển Hormuz bị đóng cửa buộc tập đoàn dầu khí quốc doanh ADNOC của UAE phải ngừng sản xuất trên diện rộng.

Vị trí Iran và các quốc gia khác tại khu vực Trung Đông. Đồ họa: Guardian

