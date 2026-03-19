Iran xem xét thu phí tàu đi qua eo biển Hormuz

Các nghị sĩ Iran đề xuất kế hoạch yêu cầu tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trả phí để được đảm bảo an ninh.

"Các nghị sĩ tại quốc hội đang theo đuổi một kế hoạch, trong đó các quốc gia sẽ trả phí và đóng thuế cho Iran để sử dụng eo biển Hormuz như tuyến đường an toàn cho vận tải, năng lượng và an ninh lương thực", hãng thông tấn ISNA dẫn lời nghị sĩ Iran Somayeh Rafiei cho biết hôm nay.

Theo bà, Iran sẽ sử dụng "sức mạnh, thẩm quyền và uy thế" để đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz. "Đổi lại, các nước sẽ phải đóng thuế", nghị sĩ Rafiei nói thêm.

Xuồng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran di chuyển quanh một tàu chở dầu trong cuộc diễn tập trên eo biển Hormuz ngày 17/2. Ảnh: AFP

Quân đội Iran hôm nay cũng lặp lại cảnh báo sẽ phá hủy hạ tầng năng lượng của khu vực nếu các cơ sở của Tehran tiếp tục bị tấn công.

"Kẻ thù đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng Iran. Phản ứng đáp trả của chúng tôi đang diễn ra và vẫn chưa kết thúc. Nếu các người tiếp tục hành động, những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng sẽ không dừng lại cho đến khi chúng bị phá hủy hoàn toàn. Phản ứng đáp trả của chúng tôi sẽ dữ dội hơn nhiều", Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya thuộc quân đội Iran cho hay.

Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới, gần như vẫn bị Iran phong tỏa, khiến giá năng lượng leo thang và làm dấy lên lo ngại về lạm phát. Một số tàu dầu gần đây đã đi qua eo biển an toàn, dường như nhận được "đặc cách" từ phía Iran, nhưng số lượng thấp hơn nhiều so với trước khi chiến sự bùng phát.

Chủ tịch quốc hội Iran Bagher Ghalibaf hôm 17/3 nói rằng hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz sẽ "không thể trở lại trạng thái như trước xung đột". Tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei cũng khẳng định "đòn bẩy phong tỏa eo biển Hormuz chắc chắn phải được sử dụng".

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) hôm 18/3 ước tính gần 20.000 thủy thủ và khoảng 3.200 tàu đang mắc kẹt tại vùng biển này.

Eo biển Hormuz. Đồ họa: WSJ

Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết hơn 20 tàu đã bị tấn công ở khu vực quanh vịnh Arab, eo biển Hormuz và vịnh Oman kể từ khi chiến sự giữa Israel - Mỹ với Iran nổ ra hôm 28/2.

Các nước vùng Vịnh và phương Tây chỉ trích Tehran mạnh mẽ, trong khi giới chức Iran đáp trả rằng tình trạng hiện nay là do "Mỹ - Israel sử dụng vũ lực và gây hấn quân sự phi pháp".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước đề xuất kế hoạch điều tàu chiến đến hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz, song ý tưởng này bị các đồng minh châu Âu kiên quyết bác bỏ.

Huyền Lê (Theo ISNA, AFP)