Iran tuyên bố kho tên lửa vượt xa mức trước xung đột với Israel

Giới chức Iran tuyên bố đã tăng cường sản xuất vũ khí, sở hữu lượng tên lửa vượt xa mức so với trước xung đột với Israel hồi tháng 6.

"Sức mạnh tên lửa của chúng tôi hiện nay đã vượt xa giai đoạn chiến tranh 12 ngày hồi tháng 6. Đối phương không đạt được toàn bộ mục tiêu và đã bị đánh bại trong cuộc xung đột", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố hôm 10/11.

Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh cùng ngày khẳng định sản phẩm công nghiệp quốc phòng Iran đã được cải thiện cả về chất lượng và số lượng so với trước thời điểm chiến sự bùng phát.

Ali Vaez, giám đốc chương trình nghiên cứu về Iran tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, cho biết giới chức Iran gần đây đều nhấn mạnh các nhà máy tên lửa "đang hoạt động suốt ngày đêm".

"Họ đặt mục tiêu sẽ bắn 2.000 tên lửa cùng lúc để áp đảo phòng không Israel, không phải 500 quả trong 12 ngày như hồi tháng 6. Israel cảm thấy chưa hoàn thành nhiệm vụ và không thiếu lý do để ngừng xung đột, do đó Iran cũng nỗ lực gấp đôi để chuẩn bị cho lần đụng độ tiếp theo", ông nhận định.

Tên lửa Iran rời bệ phóng trong thử nghiệm vào tháng 5/2023. Ảnh: AP

Behnam Ben Taleblu, chuyên gia tại tổ chức tư vấn có tên Quỹ Bảo vệ Dân chủ (FDD) có trụ sở tại Mỹ, chỉ ra rằng Iran cũng áp dụng kinh nghiệm thu được từ xung đột với Israel để cải thiện hiệu quả tác chiến.

Chưa rõ Iran đang chế tạo loại tên lửa mới nào, song nước này tăng cường sản xuất những vũ khí có tốc độ cao và khả năng xuyên thủng lưới phòng không đối phương tốt hơn sẽ là vấn đề đối với Israel.

"Iran học được cách khai hỏa với số lượng nhỏ nhưng đạt hiệu quả cao hơn, dựa vào loại mục tiêu, địa điểm, trình tự và phương án phóng. Tehran muốn cải thiện năng lực tác chiến của lực lượng tên lửa, họ chắc chắn đã học được rất nhiều từ những chiến dịch nhằm vào Israel", ông nói.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định trước khi xung đột bùng phát, Iran đã dự trữ khoảng 3.000 tên lửa đạn đạo, trong đó gần 2/3 đạt tầm bắn trên 1.600 km và đủ sức vươn tới mọi mục tiêu ở lãnh thổ Israel. Xa nhất là các dòng Khorramshar, Ghadr và Sejjil, đều có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tối đa 2.000 km.

Trong 12 ngày giao tranh, Iran đã phóng tổng cộng khoảng 550 tên lửa và 1.000 máy bay không người lái (UAV) tự sát vào lãnh thổ Israel. Tel Aviv tuyên bố phần lớn tên lửa bị đánh chặn, song 36 quả đạn đã rơi xuống khu vực đông dân cư, khiến 28 người thiệt mạng.

Nhóm nhà nghiên cứu tại Đại học bang Oregon của Mỹ, những người chuyên xác định thiệt hại trong chiến sự dựa trên dữ liệu nguồn mở, hồi tháng 7 công bố phân tích cho thấy 6 tên lửa đạn đạo Iran nhiều khả năng đã đánh trúng 5 căn cứ quân sự của Israel trong xung đột.

Tờ Telegraph cho biết 6 tên lửa này không nằm trong số 36 quả đạn mà quân đội Israel thừa nhận để lọt. Các mục tiêu trúng đòn nằm ở miền bắc, trung và nam của Israel, trong đó có căn cứ không quân trọng yếu Tel Nof, một trung tâm tình báo và một cơ sở hậu cần.

Ngoài đòn tập kích nhằm vào các chỉ huy quân sự và nhà khoa học hạt nhân Iran, quân đội Israel còn phá hủy nhiều bệ phóng tên lửa, cũng như phá hủy hoặc gây hư hại một số kho cất giữ, làm gián đoạn hệ thống chỉ huy và kiểm soát đối phương. Điều này làm hạn chế đáng kể khả năng tập kích tên lửa của Iran.

"Iran đã nhận ra những điểm yếu của mình, họ đang tìm cách xây dựng lại lực lượng tốt hơn và hệ thống an toàn nhất có thể. Tốc độ và mức độ tái thiết của Iran, ít nhất là trong ngắn hạn, có thể vượt xa tốc độ Israel tái vũ trang để phòng thủ", Taleblu cảnh báo.

Nguyễn Tiến (Theo AP, War Zone, IRNA)