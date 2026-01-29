Iran tuyên bố biên chế thêm 1.000 UAV chiến đấu

Quân đội Iran thông báo bổ sung 1.000 máy bay không người lái chiến đấu cho các binh chủng, khi căng thẳng với Mỹ gia tăng.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 29/1 cho biết đây là những máy bay không người lái (UAV) chiến lược, được các kỹ sư quân đội phát triển từ kinh nghiệm trong "cuộc chiến 12 ngày" với Israel và Mỹ vào tháng 6/2025 để đối phó các mối đe dọa ngày càng tăng.

1.000 UAV chiến đấu đã được bàn giao cho các đơn vị chiến đấu thuộc 4 quân chủng của Iran. Thông báo không đề cập về tính năng của số vũ khí này, nhưng Iran được cho là đang sở hữu công nghệ sản xuất UAV hiện đại, từng cung cấp cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

Cùng ngày, truyền hình nhà nước Iran dẫn lời Tổng tư lệnh lục quân Amir Hatami cảnh báo quân đội sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công nhắm vào nước này.

"Trước những mối đe dọa cận kề, quân đội duy trì và nâng cao lợi thế chiến lược với phương châm tác chiến nhanh, sẵn sàng tung đòn đáp trả bằng sức mạnh nghiền nát bất kỳ kẻ thù nào", ông Hatami nói.

Thông báo của Iran được đưa ra sau khi Mỹ triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay đến Trung Đông hồi đầu tuần, khi căng thẳng giữa Tehran và Washington gia tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/1 tuyên bố Iran sắp hết thời gian để thương lượng một thỏa thuận công bằng và hợp lý vấn đề hạt nhân, sau khi Tehran tuyên bố không đàm phán chừng nào còn bị đe dọa.

UAV vũ trang trong một hầm ngầm được Iran công bố hồi tháng 5/2022. Ảnh: Reuters

Các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho vấn đề Iran vẫn tiếp diễn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự kiến gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tại Ankara trong hôm nay.

Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ với AFP rằng ông Fidan sẽ đề nghị nước này trở thành trung gian đối thoại giữa các bên, đồng thời công khai phản đối "can thiệp quân sự chống lại Iran" vì những hệ lụy tiềm ẩn cho khu vực lẫn toàn cầu.

Trong phát biểu hai ngày trước với Al Jazeera, Ngoại trưởng Fidan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ luôn ủng hộ giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân Iran, mong muốn các bên đạt được thỏa thuận trong thời gian sớm nhất và sẵn sàng hỗ trợ nếu cần thiết.

"Tấn công Iran là lựa chọn sai lầm. Khởi động lại cuộc chiến là lựa chọn sai lầm, vì Iran đang sẵn sàng nối lại đàm phán về vấn đề hạt nhân", Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Nga cũng lên tiếng kêu gọi Mỹ và Iran đối thoại hạ nhiệt căng thẳng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói "tiềm năng đàm phán vẫn còn rất lớn", đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động dùng vũ lực nào chống Tehran sẽ gây hỗn loạn ở Trung Đông và dẫn tới những hệ quả rất nguy hiểm đối với an ninh khu vực.

