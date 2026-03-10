Iran trưng bày mảnh vỡ 'tên lửa Mỹ' lao xuống trường nữ sinh

Iran công bố những mảnh vỡ được cho là của tên lửa Tomahawk đánh trúng trường tiểu học ở tỉnh Hormozgan, khiến ít nhất 175 người chết.

Các mảnh vỡ tên lửa được đặt trên một chiếc bàn gần đống đổ nát của trường tiểu học Shajarah Tayyebeh ở huyện Minab, tỉnh Hormozgan, miền nam Iran hôm 9/3. Theo New York Times, các mảnh vỡ dường như là bộ phận của tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất, được chế tạo sau năm 2014.

Trong ảnh, một mảnh vỡ có dòng chữ "SDL ANTENNA" (ăng-ten liên kết dữ liệu vệ tinh), vốn là một phần của hệ thống liên lạc trên các biến thể Tomahawk mới nhất của Mỹ. Số hiệu nhận dạng cho thấy linh kiện này được cung cấp cho quân đội Mỹ theo đơn đặt hàng năm 2014.

Mảnh vỡ tên lửa được trưng bày gần đống đổ nát của trường học ở huyện Minab, tỉnh Hormozgan, miền nam Iran hôm 9/3. Ảnh: IRIB

Tên của Ball Aerospace Technologies, nhà sản xuất vũ khí có trụ sở tại bang Colorado và được tập đoàn BAE mua lại vào năm 2024, được in trên bộ phận này.

Một mảnh vỡ khác có dòng chữ "Sản xuất tại Mỹ" và dòng chữ Globe Motors, nhà sản xuất có trụ sở tại bang Ohio. Theo dữ liệu công khai về chi tiêu của chính phủ Mỹ, công ty này đã được Lầu Năm Góc trao các hợp đồng trị giá hàng triệu USD để cung cấp linh kiện, trong đó có động cơ truyền động được sử dụng để điều khiển cánh lái tên lửa Tomahawk.

Các bộ phận do Iran trưng bày có đặc điểm trùng khớp với mảnh vỡ thu được sau những cuộc tấn công bằng tên lửa Tomahawk của Mỹ trong các xung đột trước đây, như ở Yemen và Syria.

Mảnh vỡ có dòng chữ Globe Motors và "sản xuất tại Mỹ". Ảnh: IRIB

Trevor Ball, cựu chuyên gia xử lý vật liệu nổ của quân đội Mỹ và hiện làm việc với nhóm nghiên cứu Bellingcat, cho rằng những bộ phận này thuộc về tên lửa Tomahawk.

Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Trường tiểu học dành cho nữ sinh Shajarah Tayyebeh ở tỉnh Hormozgan bị tập kích trong đòn mở đầu chiến dịch của Mỹ - Israel hôm 28/2, khiến ít nhất 175 người thiệt mạng. Iran cáo buộc Mỹ nhắm mục tiêu vào ngôi trường, trong khi Tổng thống Donald Trump hôm 7/3 quy trách nhiệm cho Tehran.

Video do hãng thông tấn Mehr News của Iran đăng hôm 8/3 và được Bellingcat định vị địa lý cho thấy tên lửa dường như đã nhắm tới căn cứ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) gần ngôi trường.

Trong cuộc họp báo tại bang Florida hôm 9/3, Tổng thống Trump tuyên bố Iran "cũng sở hữu một số quả Tomahawk" và không loại trừ khả năng Tehran tập kích trường nữ sinh, song không cung cấp bằng chứng.

Cận cảnh những mảnh vỡ còn sót lại. Ảnh: IRIB

Tên lửa hành trình Tomahawk do tập đoàn quốc phòng Raytheon chế tạo và được Mỹ bán cho một số đồng minh, bao gồm Nhật Bản, Australia, Anh và Hà Lan. Dữ liệu công khai cho thấy cả Iran và Israel đều không sở hữu loại vũ khí này.

Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, tuần trước đăng video chiến hạm nước này phóng hàng loạt tên lửa Tomahawk ngày 28/2, cùng thời điểm căn cứ IRGC và trường nữ sinh Iran bị tấn công.

Nhiều hãng thông tấn quốc tế tuần trước đưa tin nhiều khả năng Mỹ đứng sau vụ tấn công, dẫn kèm ảnh vệ tinh, video định vị địa lý và đánh giá chuyên gia.

