'Iran sẵn sàng hỗ trợ tốt nhất cho công dân Việt Nam ở nước này'

Đại biện lâm thời Iran tại Việt Nam cho biết nước này sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho người Việt đang gặp khó khăn vì chiến sự.

"Tôi rất lấy làm tiếc khi người nước ngoài ở Iran, trong đó có công dân Việt Nam, đang phải sống trong tình hình rất căng thẳng", Đại biện lâm thời Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi hôm nay trả lời VnExpress, đề cập đến xung đột đang diễn ra giữa nước này với Mỹ và Israel.

Ông cho hay giới chức Iran đã liên tục liên hệ với đại sứ quán Việt Nam tại Iran để tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước này.

Đại biện Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi trong cuộc gặp báo chí ở Hà Nội ngày 4/3. Ảnh: Việt Đức

Trước đó, Đại sứ Việt Nam tại Iran Nguyễn Lương Ngọc cho biết có 38 công dân Việt Nam tại Iran, gồm 13 công dân định cư, hai sinh viên và 23 cán bộ, gia đình đại sứ quán, không có du khách Việt bị mắc kẹt. Sau khi quân đội Mỹ và Israel phát động chiến dịch tập kích Iran từ sáng 28/2, công dân Việt Nam tại nước này đã sơ tán hoặc khẩn trương di chuyển đến khu vực an toàn.

Đại biện Mohammadi nói rằng Iran là dân tộc yêu chuộng hòa bình, không mong muốn có chiến tranh và "không phải bên khơi mào cuộc chiến". Theo ông, chương trình hạt nhân của Iran là một trong những chương trình "phát triển vì hòa bình và đã đạt được những thành tựu về y tế".

"Chúng tôi đang phòng vệ và bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ cũng như người dân của mình, đồng thời đáp trả lại những cuộc tấn công từ bên ngoài", ông cho hay. "Do đó, chỉ khi nào các cuộc tấn công nhằm vào Iran dừng lại, chúng tôi mới suy xét đến các bước tiếp theo sẽ làm gì".

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Larijani hôm 2/3 cũng tuyên bố Iran "sẽ không đàm phán với Mỹ" khi chiến sự đang diễn ra, bác bỏ thông tin rằng ông đã liên lạc với Washington qua các bên trung gian để nối lại thảo luận.

"Tổng thống Mỹ đã đẩy khu vực vào hỗn loạn với những 'hy vọng hão huyền' và đang lo lắng về thương vong nhiều hơn nữa của binh lính Mỹ", ông Larijani cho hay.

Theo ông Mohammadi, Iran hoan nghênh mọi nỗ lực hòa giải của các quốc gia trên thế giới trong việc chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 3/3 cho biết Việt Nam phản đối các hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền, đặc biệt vào các cơ sở hạ tầng dân sự khiến nhiều người dân bị thiệt mạng.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan hành động có trách nhiệm, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, nối lại đàm phán, tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại hướng tới giải quyết các khác biệt bằng biện pháp hòa bình, vì lợi ích của người dân, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh. Các cuộc tấn công đã khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và loạt quan chức cấp cao Iran thiệt mạng.

Iran đã mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ có lực lượng Mỹ tại nhiều nước Trung Đông. Tehran cũng tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz, yết hầu quan trọng trong giao thương dầu mỏ toàn cầu.

Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran ngày 3/3 cho biết xung đột đã khiến 787 người thiệt mạng ở nước này, trong đó có 165 nạn nhân trong vụ tấn công trường nữ sinh. Giao tranh còn khiến ít nhất 11 người chết tại Israel, 6 quân nhân Mỹ ở Kuwait và nhiều người tại các nước Trung Đông thiệt mạng.

Ngọc Ánh